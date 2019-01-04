"Челси" определится с судьбой Абрахэма к 14 января

"Челси" примет решение насчет нападающего Тэмми Абрахэма в ближайшие 10 дней.

Присоединившись к "Астон Вилле" прошлым летом на правах аренды, с тех пор 21-летний Абрахэм забил 16 голов в 20 матчах Чемпионшипа. Успехи Тэмми привлекли к нему интерес со стороны "Вулверхэмптона".



The Telegraph стало известно, что арендное соглашение "синих" и "вилланов" предусматривает опцию по возвращению игрока в родительский клуб, однако "Челси" может ей воспользоваться только до 14 января.



Таким образом, будущее Тэмми прояснится в ближайшие 10 дней. По информации издания, игрок молодежной сборной Англии является приоритетной целью "волков" на январь, и в данный момент на "Молинью" ожидают решения "Челси".



Sky Sports, другое авторитетное издание, утверждает, что Абрахэмом интересуются и некоторые другие клубы Премьер-Лиги, однако "синие" не хотят продавать нападающего.