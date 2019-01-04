"Челси" определится с судьбой Абрахэма к 14 января

Тэмми Абрахэм "Челси" примет решение насчет нападающего Тэмми Абрахэма в ближайшие 10 дней.

Присоединившись к "Астон Вилле" прошлым летом на правах аренды, с тех пор 21-летний Абрахэм забил 16 голов в 20 матчах Чемпионшипа. Успехи Тэмми привлекли к нему интерес со стороны "Вулверхэмптона".

The Telegraph стало известно, что арендное соглашение "синих" и "вилланов" предусматривает опцию по возвращению игрока в родительский клуб, однако "Челси" может ей воспользоваться только до 14 января.

Таким образом, будущее Тэмми прояснится в ближайшие 10 дней. По информации издания, игрок молодежной сборной Англии является приоритетной целью "волков" на январь, и в данный момент на "Молинью" ожидают решения "Челси".

Sky Sports, другое авторитетное издание, утверждает, что Абрахэмом интересуются и некоторые другие клубы Премьер-Лиги, однако "синие" не хотят продавать нападающего.


Метки Абрахэм, Вулверхэмптон, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2019 10:00

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Последние комментарии:




  1. blueswin 04.01.2019 11:05 # blueswin
    даже тут баланса нету, переизбыток игроков молодых талантливых

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  2. mata-hazard 04.01.2019 10:16 # mata-hazard
    Оставить и дать шанс в основе. С нападающими и так беда.

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  3. chebrec 04.01.2019 10:05 # chebrec
    Старый новый год отгуляют потом решат

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