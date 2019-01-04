Почеттино нацелен на победу в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что нацелен на победу в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов, а не на завоевание Кубка Лиги или Кубка Англии.

В период работы Почеттино в Северном Лондоне "шпоры" добились впечатляющего прогресса, превратившись в постоянного участника Лиги Чемпионов, но при этом до сих пор ничего не выиграли, и Маурисио регулярно упрекают по этому поводу.



Сам Почеттино считает, что о его успехе в клубе нужно судить не по трофеям. Аргентинец убежден, что Кубок Лиги или Кубок Англии не уберегли бы его от увольнения, если бы при этом он не занимал высокие места в Премьер-Лиге.



"Мои амбиции — однажды выиграть Лигу Чемпионов или Премьер-Лигу с "Тоттенхэмом".



"Иногда люди неправильно трактуют мои слова. "О, их тренер не хочет выиграть Кубок Англии, он не уважает Кубок Лиги или Кубок Англии", — говорят они. Нет, нет, нет, нет, нет. Наоборот. Я уважаю эти соревнования".



"Однако мои амбиции связаны с Лигой Чемпионов и Премьер-Лигой. Думаю, мы бы не рассуждали об этом с вами сегодня, если бы я брал Кубки Лиги и финишировал бы в середине таблицы Премьер-Лиги. Думаю, меня бы уволили еще несколько лет назад — с двумя или тремя Кубками Лиги или Кубками Англии".



"Если бы мне не удавалось финишировать так, как мы финишируем в последние три сезона, но при этом мы выиграли бы Кубок Англии, я не уверен, что президент был бы слишком терпелив со мной или достаточно добр, чтобы сказать: "Хорошо, ты финишировал 10-м в Премьер-Лиге, я дам тебе новый контракт".



"Конечно, мы хотим выиграть трофей, но не всякий трофей будет означать успех или будет означать, что "Тоттенхэм" вышел на другой уровень".



"Если бы мои амбиции касались только завоевания Кубка Лиги или Кубка Англии, то — при всем уважении к этим соревнованиям — я не думаю, что мои амбиции соответствовали бы амбициям такого клуба, как "Тоттенхэм", — цитирует Почеттино Sky Sports.