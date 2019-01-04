Эрик Байи не покинет "Юнайтед" в январе

"Манчестер Юнайтед" готов блокировать любые предложения насчет защитника Эрика Байи в январе.

2018 год в целом сложился неудачно для Байи, который столкнулся с травмами и недоверием со стороны Жозе Моуриньо.



Когда Моуриньо уступил свое место Оле Гуннару Сульшеру, Эрик дождался своего шанса только в третьем матче при новом тренере — и отметился в нем прямой красной карточкой.



В данный момент 24-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара отбывает трехматчевую дисквалификацию, однако на "Олд Траффорд" не готовы поставить крест на Байи, утверждает The Telegraph.



Слухи сватают Эрика в "Севилью", "Милан" и "Арсенал", но проблемы с здоровьем Криса Смоллинга с Маркосом Рохо и склонность к травмам Фила Джонса практически гарантируют, что Байи задержится в "Юнайтед" минимум до конца сезона.