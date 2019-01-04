Болельщик "Челси" понес наказание за гомофобные кричалки

Болельщики "Челси" был наказан штрафом в 965 фунтов и запретом на посещение футбольных матчей в течение трех лет за кричалки гомофобного характера.

Данный инцидент случился во время выездного матча "синих" против "Брайтона" 16 декабря. Прибыв на "Амекс" поддержать команду Маурицио Сарри, 20-летний Джордж Брэдли стал выкрикивать нецензурные выражения.



Стюарды и полиция не оставили без вниманию выходку юного фаната "Челси", отреагировав на жалобу другого болельщика, и накануне Брэдли предстал перед судом, полностью признав свою вину. Теперь, сообщает BBC, снова сходить на футбол Джордж сможет только в 2022 году.



"Мы бы хотели напомнить всем фанатам, что не потерпим оскорбительное поведение на стадионе, ни в каком проявлении", — гласит заявление "Брайтона".