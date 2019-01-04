Клопп: "Мы оказались невезучее, чем "Сити"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что в проигранном матче против "Манчестер Сити" от его команды отвернулась удача.
Поражение 2:1 на "Этихад" стало для "красных" первым в этом сезоне Премьер-Лиги, однако Клопп убежден, что его команда продемонстрировала, почему возглавляет турнирную таблицу. По мнению Юргена, "Ливерпуль" вполне мог победить при некотором везении.
"С этим матчем было связано большое давление, игра была очень напряженной. Нам очень не повезло в завершающих моментах, мы оказались чуть невезучее, чем "Сити".
"Сравните гол Сане с ситуацией, когда Мане попал в штангу. Мы говорим о каких-то сантиметрах или вроде того. В этом главная разница".
"Конечно, у них были периоды, когда они доминировали в игре, но мы отыгрались и имели больше моменты. Такими моментами нужно пользоваться".
"Думаю, каждый мог убедиться, почему у нас столько очков, сколько есть. Это был не наш лучший матч, и это был не лучший матч "Сити", потому что мы усложнили жизнь друг другу. Мы не выпадали из игры весь матч".
"Мы могли сыграть вничью, мы могли победить. Однако мы проиграли, и было очевидно, что когда-нибудь это произойдет. Это неприятно, но это не трагедия", — сообщил Клопп Sky Sports.
04.01.2019 06:00
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Последние комментарии:
По поводу "невезучести"... Вспомните, как колбаса дома отскочила, если бы Маарез не запорол пенальти, могли уже там решить исход чемпионата... Так что, не прав Клоп, не прав..))
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26.12.2018 20:54 # удалить
mc-od
Перейра тоже зарядил так зарядил, гол Таунсенда прошлого тура напомнил, жаль не накрыли. Просто несчастье какое-то..))
Игра интересная получилась, Лестер очень мотивирован был и неплохо сыграл. Особого спада у чемпионов не вижу, Кевин и Давид Сильва только набирают форму, а так все по мелочи не дорабатывают и вот результат...
Думаю, эти проигрыши наконец встряхнут команду, да и Пепа тоже. Спокойно следующий матч выиграть и нокаутировать портовых выскочек дома. И все вернется на круги своя..))
Можете скринить! А то вижу фаплавские глорики всех мастей, особенно портовые бестрофейники, очередной свой парад неадекватностей тут устроили, впрочем как и всегда..))
C'MON CITY!
Источник: http://fapl.ru/posts/67662
ЭТО ЧТОБЫ ПОМНИЛИ КТО НА ФАПЛИ ТОП..))
ХОРОШИЙ МАТЧ. РАД ЗА САНЕ. КУН И ФУНТИК ДОЛЖНЫ БЫЛИ ДОБИТЬ БЕСТРОФЕЙНИКОВ, НУ ДА ЛАДНО...
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