Клопп: "Мы оказались невезучее, чем "Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что в проигранном матче против "Манчестер Сити" от его команды отвернулась удача.

Поражение 2:1 на "Этихад" стало для "красных" первым в этом сезоне Премьер-Лиги, однако Клопп убежден, что его команда продемонстрировала, почему возглавляет турнирную таблицу. По мнению Юргена, "Ливерпуль" вполне мог победить при некотором везении.



"С этим матчем было связано большое давление, игра была очень напряженной. Нам очень не повезло в завершающих моментах, мы оказались чуть невезучее, чем "Сити".



"Сравните гол Сане с ситуацией, когда Мане попал в штангу. Мы говорим о каких-то сантиметрах или вроде того. В этом главная разница".



"Конечно, у них были периоды, когда они доминировали в игре, но мы отыгрались и имели больше моменты. Такими моментами нужно пользоваться".



"Думаю, каждый мог убедиться, почему у нас столько очков, сколько есть. Это был не наш лучший матч, и это был не лучший матч "Сити", потому что мы усложнили жизнь друг другу. Мы не выпадали из игры весь матч".



"Мы могли сыграть вничью, мы могли победить. Однако мы проиграли, и было очевидно, что когда-нибудь это произойдет. Это неприятно, но это не трагедия", — сообщил Клопп Sky Sports.