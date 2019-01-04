Гвардиола: "Мы победили навероятную команду"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его подопечным удалось одержать победу над "невероятной командой", обыграв в домашних стенах "Ливерпуль".

В четверг вечером "Ливерпуль" не только потерпел свое первое поражение, но и впервые в этом сезоне Премьер-Лиги пропустил более одного гола — 2:1.



Эта победа позволила "горожанам" сократить отставание от вершины таблицы до четырех очков, и Гвардиола не стал скупиться на похвалу в адрес своей команды.



"Обе команды серьезно настроились на этот матч, и мы победили невероятную команду. Мы действовали выдающимся образом с первой минуты. Мы рады, что этой победой сократили свое отставание. Все еще возможно".



"Ливерпуль" не пропускает голы, а мы забили им дважды. Мы играли храбро и были так агрессивны в прессинге. Соперник невероятно быстро открывается у тебя за спиной, они так опасны".



"Если бы мы проиграли сегодня, почти все было бы кончено. Нам было бы сложно защитить чемпионство. Но теперь мы в четырех очках позади них, хотя они по-прежнему лидеры. Мы должны много сражаться, но эта победа вселяет в нас большую уверенность", — сообщил Гвардиола Sky Sports.