Клопп не понимает, как Компани избежал удаления за фол на Салахе

Венсан Компани и Мохамед Салах Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани должен был получить красную карточку за грубый фол на нападающем "красных" Мохамеде Салахе.

В четверг вечером на "Этихад" подопечные Клоппа потерпели свое первое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги — 2:1. Однако игра могла сложиться иначе, если бы на 31-й минуте, когда счет еще не был открыт, Компани был удален с поля за подкат против Салаха. Юрген не понимает, как бельгийский защитник избежал удаления — если не за грубость, то за фол последней надежды.

"Мне очень нравится Венсан Компани, но как вообще может быть, что это не красная карточка?! Он был последним защитником, и он нарушил правила. Если бы он ударил Мо чуть сильнее, мы бы потеряли его до конца сезона. Рефери было непросто, и, возможно, он не видел это так, как видел я", — сообщил Клопп BBC.

Сам Венсан, отделавшийся только желтой карточкой, также прокомментировал этот инцидент.

"Думаю, это был замечательный отбор, разве нет? Я добрался до мяча. Я немного задел его, но это не было умышленно. Я не пытался нанести ему травму. Если бы я не сделал этого, он вышел бы на ворота", — сообщил Компани.


Метки Клопп, Компани, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Салах

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2019 01:35

Количество просмотров Просмотров: 279

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kos9k 04.01.2019 01:48 # kos9k
    компани сам ожидал кк, поэтому и психовал как баба, после показанной жк сразу успокоился, поэтому да

    (ответить)

  2. arman-kz 04.01.2019 01:46 # arman-kz
    Тащат семитских мешков

    (ответить)

  3. mcfc-fantactic 04.01.2019 01:41 # mcfc-fantactic
    Писец, совсем еб,анулся клоп-сосун, за что там красная?...Хорошо что сосолох не упал в штрафной, а то визгу было бы.

    (ответить)

  4. liverfun 04.01.2019 01:41 # liverfun
    прыжок двумя ногами, оторванными от земли, единственное, что его спасло это то, что он успел мяч задеть. пограничная ситуация

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: