Клопп не понимает, как Компани избежал удаления за фол на Салахе

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани должен был получить красную карточку за грубый фол на нападающем "красных" Мохамеде Салахе.

В четверг вечером на "Этихад" подопечные Клоппа потерпели свое первое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги — 2:1. Однако игра могла сложиться иначе, если бы на 31-й минуте, когда счет еще не был открыт, Компани был удален с поля за подкат против Салаха. Юрген не понимает, как бельгийский защитник избежал удаления — если не за грубость, то за фол последней надежды.



"Мне очень нравится Венсан Компани, но как вообще может быть, что это не красная карточка?! Он был последним защитником, и он нарушил правила. Если бы он ударил Мо чуть сильнее, мы бы потеряли его до конца сезона. Рефери было непросто, и, возможно, он не видел это так, как видел я", — сообщил Клопп BBC.



Сам Венсан, отделавшийся только желтой карточкой, также прокомментировал этот инцидент.



"Думаю, это был замечательный отбор, разве нет? Я добрался до мяча. Я немного задел его, но это не было умышленно. Я не пытался нанести ему травму. Если бы я не сделал этого, он вышел бы на ворота", — сообщил Компани.