"Сити" нанес "Ливерпулю" первое поражение в сезоне
"Ливерпуль" потерпел свое первое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, проиграв в гостях у "Манчестер Сити" со счетом 2:1. Преимущество команды Юргена Клоппа во главе таблицы сократилось до четырех очков.
В стартовый состав "горожан" вернулись Джон Стоунс и Лерой Сане, заменив Александра Зинченко и Рияда Махреза.
У "красных" полузащитники Джордан Хендерсон и Джеймс Милнер появились вместо Фабиньо и Джердана Шакири.
Хозяева достаточно агрессивно начал матч, однако первое подобие опасного момента создали гости на девятой минуте, когда Трент Александер-Арнольд прострелил с правого фланга, а Фернандиньо едва не совершил автогол.
Стартовый натиск "Сити" быстро сошел на нет, а затем "Ливерпуль" создал просто убойный момент. На 18-й минуте Мохамед Салах вскрыл чужую оборону передачей на Садио Мане, который вышел один на один и пробил в штангу. Пытаясь вынести мяч подальше, Стоунс попал в своего голкипера, от которого снаряд полетел прямиком в ворота, однако сам же Джон и исправился — какой-то сантиметр уберег "горожан" от пропущенного гола.
Контратакующая тактика "красных" успешно работала, однако одну ошибку они все-таки допустили. На 40-й минуте затяжная комбинация "горожан" завершилась передачей Бернарду Силвы с левого фланга к ближней штанге, где Серхио Агуэро ускользнул от Деяна Ловрена и сильно пробил над плечом Алиссона — 1:0. Это был первый в матче удар в створ!
В начале второго тайма Рахим Стерлинг оказался на газоне в чужой штрафной, однако рефери Энтони Тэйлор отказался поставить пенальти в ворота "Ливерпуля".
Счет заставлял "красных" ходить вперед, однако их атакующие игроки были на сухом пайке — сильно рисковать гости не могли из-за соперника, всегда готового убежать в прорыв.
На 63-й минуте голкипер "Сити" Эдерсон сперва не добрался до мяча, а затем отразил ногой опасный прострел Фирмино вдоль ворот.
Прошла еще минута, и "Ливерпуль" сравнял счет, разыграв классную комбинацию. Александер-Арнольд с правого фланга выполнил подачу за спину Данило на Энди Робертсона, а тот сделал скидку на Фирмино, который пробил головой в упор — 1:1.
Нужно отдать должное "горожанам", которые не пали духом и уже на 72-й минуте восстановили преимущество в счете. Приблизившись к штрафной по центру, Стерлинг сделал передачу на левый край площадки подключившемуся Сане, а тот пробил из под Александер-Арнольда с касанием штанги — 2:1.
Гол Сане воодушевил хозяев и придал им уверенности, однако и "Ливерпуль" рвался вперед, совершенно не желая проигрывать. Страсти накалились до предела!
В концовке матча Алиссон нейтрализовал выход один на один Агуэро и парировал удар с близкого расстояния Бернарду Силвы, а Эдерсон не позволил отличиться Салаху.
"Сити" одержал эту жизненно необходимую победу и сократил свое отставание от "Ливерпуля" до четырех очков. Для "красных" ничего страшного не случилось — пускай они впервые уступили в этом сезоне Премьер-Лиги, но показали очень приличный футбол и остались лидерами.
"Манчестер Сити" — "Ливерпуль". Отчет о матче
04.01.2019 00:55
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Последние комментарии:
Ловрен: поражение «Ливерпуля» в матче с «Манчестер Сити» ничего не изменит.
эти Ван Дейки и Салахи какие-то не настоящие сосаузеры, вот Ловрен другое дело - истинное отражение лузерпульского духа, много кукарекает а в итоге сосет, истинное лицо лузерпульца)))
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у колбасников траур)))))))
(ответить)
ynwa на Страпоне!!!
(ответить)
в мочистер сытей только 1 норм игрок и это Фернандиньо, остальное просто шлак шлаком
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Долго я защищал хорватского заща, но и у меня очко задымело от его игры, надеюсь это его последний сезон за красных. @gerrard08, впредь не буду тебя упрекать в подколах над хорватским упырем!
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по XG Ливерпуль был лучше, что еще раз подтверждает дикое невезение.
но о 4 очках отрыва еще в ноябре можно было только мечтать, теперь все в руках команды топа. в целом ситуация положительная, конечно всегда хочется большего, но и так сойдет
(ответить)
А я заранее узнал что после пиздёж Ловрена мы проиграем
(ответить)
Ладно завтра с утречка гляну продолжение вашего подгорания
(ответить)
1.0-1.4
ожидаемый отскок голубятни
(ответить)
шо там по онбитену скюрсиры? запомните пожалуста на всю жизнь, шкурсиры, вы лузеры, ваших мамок ебут в очко, ваши отчимы сидят за педофилию
(ответить)
Мы проиграли сражение. Но не войну. Во всяком случае пока.
По матчу ничему не удивлен. Мане правда слабовато сыграл. Трент тоже. Почти вся острота с его с его фланга приходит. Причем уже не первый матч. Ловрен крайне не стабилен. Это скорее вопрос психологии. Думаю Клоппу пора заканчивать с экспериментами и по возвращении Гомеса играть только парой ВВД-Гомес. Еще, по моему скромному мнению Клопп слегка перестраховался со схемой. Вместо 4/3/3 возможно, нужно было ставить более привычную в последних матчах 4/2/3/1. Милнер и Хендерсон игру не испортили. Но и не выжгли центр, как они умеют, когда находятся в идеальной форме. Фернандиньо просто доминировал в центре. Возможно Фабиньо (сыграй он с первых минут смог бы ему что-то противопоставить). Но кто я такой, что бы указывать Клоппу...
Касаемо Сити, то сложилось впечатление, что в этом матче они "выпрыгнули из штанов". Но победа есть победа, поэтому - мои поздравления. Ливерпулю же это поражение, как ни странно, может пойти на пользу. В том плане, что больше не будет давить беспроигрышная серия.
Лучший игрок матча - Фернандиньо.
Лучший в Ливерпуле - Алиссон.
В общем, ничего еще не закончено, а Ливерпуль, как известно - легких путей не ищет)
YNWA!
(ответить)
Ливерпуль в прошлом сезоне прервал беспроигрышную серию мочастика сытей, а в этом сезоне наоборот
(ответить)
Еба жирнич лысый за всех фанов сити отписался, ору)))
И пох что синяя помойка щолсе не сдюжила даже гол забить на своем поле сауту)
(ответить)
сбили спесь с в небрачных детей Элтона Джона и это только начало...
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Пишете про ловрена, мол он дно, но почему молчите про лапорта? Просто конченный привозила, нереально бомбило от него сегодня
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Жесть тут животные разных мастей устроили словесный марафон "кто больше всех выльет говна"))))))
Какова же истинная цена победы Мансити? Дисквалификация Гвардиолы На пару матчей, где они точно потеряют очки
Не сыграют в финале ЛЧ, да и вряд ли когда-нибудь сыграют
Сегодня эти шакалы из Мансити играли на пределе своих возможностей, дальше нет сил и теперь будут сосать сосать....жалко мешок
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Шлюшкам арсенала, челси только и осталось за голубых болеть. В мае отсосете все вместе. Так даже приятнее.
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4-2-4-3-3 отрывы топ-6. Будет интересно.
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Выигрывать АПЛ раз в 30 лет но все равно сидеть на страпоне
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угадайте, какой клуб поставит подножку лузерке в самом конце чемпионата и о6оссіт амбиции колбасников на титул? подсказка - уже ставили раком на инфилде)))
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