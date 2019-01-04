"Сити" нанес "Ливерпулю" первое поражение в сезоне

"Ливерпуль" потерпел свое первое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, проиграв в гостях у "Манчестер Сити" со счетом 2:1. Преимущество команды Юргена Клоппа во главе таблицы сократилось до четырех очков.

В стартовый состав "горожан" вернулись Джон Стоунс и Лерой Сане, заменив Александра Зинченко и Рияда Махреза.



У "красных" полузащитники Джордан Хендерсон и Джеймс Милнер появились вместо Фабиньо и Джердана Шакири.



Хозяева достаточно агрессивно начал матч, однако первое подобие опасного момента создали гости на девятой минуте, когда Трент Александер-Арнольд прострелил с правого фланга, а Фернандиньо едва не совершил автогол.



Стартовый натиск "Сити" быстро сошел на нет, а затем "Ливерпуль" создал просто убойный момент. На 18-й минуте Мохамед Салах вскрыл чужую оборону передачей на Садио Мане, который вышел один на один и пробил в штангу. Пытаясь вынести мяч подальше, Стоунс попал в своего голкипера, от которого снаряд полетел прямиком в ворота, однако сам же Джон и исправился — какой-то сантиметр уберег "горожан" от пропущенного гола.



Контратакующая тактика "красных" успешно работала, однако одну ошибку они все-таки допустили. На 40-й минуте затяжная комбинация "горожан" завершилась передачей Бернарду Силвы с левого фланга к ближней штанге, где Серхио Агуэро ускользнул от Деяна Ловрена и сильно пробил над плечом Алиссона — 1:0. Это был первый в матче удар в створ!



В начале второго тайма Рахим Стерлинг оказался на газоне в чужой штрафной, однако рефери Энтони Тэйлор отказался поставить пенальти в ворота "Ливерпуля".



Счет заставлял "красных" ходить вперед, однако их атакующие игроки были на сухом пайке — сильно рисковать гости не могли из-за соперника, всегда готового убежать в прорыв.



На 63-й минуте голкипер "Сити" Эдерсон сперва не добрался до мяча, а затем отразил ногой опасный прострел Фирмино вдоль ворот.



Прошла еще минута, и "Ливерпуль" сравнял счет, разыграв классную комбинацию. Александер-Арнольд с правого фланга выполнил подачу за спину Данило на Энди Робертсона, а тот сделал скидку на Фирмино, который пробил головой в упор — 1:1.



Нужно отдать должное "горожанам", которые не пали духом и уже на 72-й минуте восстановили преимущество в счете. Приблизившись к штрафной по центру, Стерлинг сделал передачу на левый край площадки подключившемуся Сане, а тот пробил из под Александер-Арнольда с касанием штанги — 2:1.



Гол Сане воодушевил хозяев и придал им уверенности, однако и "Ливерпуль" рвался вперед, совершенно не желая проигрывать. Страсти накалились до предела!



В концовке матча Алиссон нейтрализовал выход один на один Агуэро и парировал удар с близкого расстояния Бернарду Силвы, а Эдерсон не позволил отличиться Салаху.



"Сити" одержал эту жизненно необходимую победу и сократил свое отставание от "Ливерпуля" до четырех очков. Для "красных" ничего страшного не случилось — пускай они впервые уступили в этом сезоне Премьер-Лиги, но показали очень приличный футбол и остались лидерами.



"Манчестер Сити" — "Ливерпуль". Отчет о матче