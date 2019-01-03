Почеттино не уверен насчет будущего Эриксена

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что не уверен в будущем полузащитника Кристиана Эриксена.

Эриксен великолепно проводит этот сезон, забив шесть голов и отдав девять результативных передач в 25 матчах за "шпор", однако получает только 75 тысяч фунтов в неделю — несоизмеримо меньше некоторых своих одноклубников, не говоря уже о других звездах Премьер-Лиги первой величины.



Естественно, 26-летний датчанин рассчитывает на серьезную прибавку к зарплате, однако сторонам пока не удалось договориться. Ситуацию осложняет как интерес других клубов, так и то обстоятельство, что от действующего контракта Кристиана остается только 18 месяцев.



Почеттино все еще надеется, что Эриксен свяжет свое будущее с "Тоттенхэмом", однако уверенности насчет этого у него нет.



"Иногда отсутствие новостей — это хорошие новости. Кто знает? Я не слишком страдаю в такого рода ситуациях, потому что футбол динамичен".



"В футболе у различных сторон бывают различные интересы, и тренер не всегда может на это повлиять. Конечно, Кристиан Эриксен важен для нас, и любой хотел бы обладать таким игроком. Но это вопрос переговоров различных сторон, у которых различные интересы".



"Было бы великолепно, если бы Кристиан Эриксен связал свое будущее с клубом на длительный срок. Если этого не произойдет, он имеет право поступить так, как ему хочется", — цитирует Почеттино Evening Standard.