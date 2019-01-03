УЕФА подтвердил, что "Сити" могут исключить из Лиги Чемпионов

Этихад УЕФА подтвердил, что "Манчестер Сити" может быть исключен из Лиги Чемпионов, если подтвердятся обвинения насчет злостных нарушений "горожанами" правил финансового фейр-плей.

Напомним, недавно немецкий журнал Der Spiegel опубликовал целую серию материалов о том, что клуб с "Этихад" грубо и систематически нарушал установленные правила ФФП, завышая стоимость своих спонсорских контрактов, чтобы иметь возможность тратить больше на трансферы.

В данный момент эти обвинения изучают УЕФА и Премьер-Лига, которая тоже обязана следить за финансовым здоровьем клубов. Если информация, полученная Football Leaks из взломанной переписки по электронной почте, подтвердится, "Сити" будут ждать суровые санкции.

"Если то, что было написано, является правдой, могут возникнуть серьезные проблемы. Это может привести к самому суровому наказанию: исключению из соревнований УЕФА", — цитирует Ива Летерма, главного следователя УЕФА по финансовому контролю клубов, The Telegraph.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, УЕФА, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2019 22:00

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Последние комментарии:




  1. chebrec 03.01.2019 22:34 # chebrec
    Че там для уефа шейхи чемоданы с баблом просрочили??

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  2. blackdreamer 03.01.2019 22:24 # blackdreamer
    все верно
    сколько можно из гавно клуба лепить топаря вливая туда баблом
    историю не купить
    челси как был гавном так и остался не смотря на бабки еврея
    аналогично мс

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  3. mr-dodds 03.01.2019 22:24 # mr-dodds
    МЮ получит две чашки АПЛ за те сезоны, когда финишировали вторыми, письмо дошло

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  4. ccchelsea 03.01.2019 22:11 # ccchelsea
    Давно пора.

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  5. farot 03.01.2019 22:10 # farot
    из взломанной переписки по электронной почте

    Источник: http://fapl.ru/posts/67853/?c=1

    какими же ебанатами надо быть, чтобы следы махинаций на почте оставлять

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  6. emeraldwarden 03.01.2019 22:07 # emeraldwarden
    Есть шанс у мю попасть вместо сити значит

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  7. fanat-united 03.01.2019 22:04 # fanat-united
    Обоссать и сжечь этих мешков

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  8. slash-lfc 03.01.2019 22:02 # slash-lfc
    Так эту помойку.

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