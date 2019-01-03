УЕФА подтвердил, что "Сити" могут исключить из Лиги Чемпионов

УЕФА подтвердил, что "Манчестер Сити" может быть исключен из Лиги Чемпионов, если подтвердятся обвинения насчет злостных нарушений "горожанами" правил финансового фейр-плей.

Напомним, недавно немецкий журнал Der Spiegel опубликовал целую серию материалов о том, что клуб с "Этихад" грубо и систематически нарушал установленные правила ФФП, завышая стоимость своих спонсорских контрактов, чтобы иметь возможность тратить больше на трансферы.



В данный момент эти обвинения изучают УЕФА и Премьер-Лига, которая тоже обязана следить за финансовым здоровьем клубов. Если информация, полученная Football Leaks из взломанной переписки по электронной почте, подтвердится, "Сити" будут ждать суровые санкции.



"Если то, что было написано, является правдой, могут возникнуть серьезные проблемы. Это может привести к самому суровому наказанию: исключению из соревнований УЕФА", — цитирует Ива Летерма, главного следователя УЕФА по финансовому контролю клубов, The Telegraph.