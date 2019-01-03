Клопп: "Алиссон и Эдерсон — возможно, два лучших голкипера в мире"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что матч его команды против "Манчестер Сити" также будет и противостоянием двух, возможно, лучших голкиперов в мире.
В своем дебютном английском сезоне Эдерсон выиграл с "горожанами" титул Премьер-Лиги. Теперь повторить этот путь надеется его партнер по сборной Бразилии Алиссон, чьи шансы на чемпионство возрастут, если "красные" избегут поражения на "Этихад" в четверг вечером.
В преддверии важнейшего матча Клопп признал, что бразильский сборной крупно повезло обладать двумя такими классными голкиперами.
"Алиссон невероятно важен для нас".
"Из бразильских голкиперов я знаю Клаудио Таффарела, он был выдающимся голкипером, но я не помню, чтобы у них было много голкиперов мирового уровня".
"Теперь же они обладают двумя голкиперами из числа лучших в мире, если не двумя самыми лучшими в мире. Это невероятно", — цитирует Клоппа Goal.
03.01.2019 21:00
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Последние комментарии:
у насекомого адекватность вааще отсутствует
он просто с ней не дружит
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Всё лучшее в лузерпуле - КАРИУС!!!
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да снимите уже номер. бедный ттх, в вашем бутерброде
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едерсону не повезло родится в эру алиссон топарича.
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Если их скрестить получится нойер
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Клопп опять дичь несет, судя по стате, Эдерсон дно
http://skrinshoter.ru/i/030119/LSrz333i.jpg
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Блеать,откуда эти вьюхи берутся?????
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Пожените уже этих двоих. Клопп явно будет пассив, потому что эмоционален как женщина.
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Апхаахаахрхпхааа
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Алиссон = Геракл. а татуированный пед - середняк
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А Дида, Жулио Сезар?)
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