Клопп: "Алиссон и Эдерсон — возможно, два лучших голкипера в мире"

Алиссон и Эдерсон Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что матч его команды против "Манчестер Сити" также будет и противостоянием двух, возможно, лучших голкиперов в мире.

В своем дебютном английском сезоне Эдерсон выиграл с "горожанами" титул Премьер-Лиги. Теперь повторить этот путь надеется его партнер по сборной Бразилии Алиссон, чьи шансы на чемпионство возрастут, если "красные" избегут поражения на "Этихад" в четверг вечером.

В преддверии важнейшего матча Клопп признал, что бразильский сборной крупно повезло обладать двумя такими классными голкиперами.

"Алиссон невероятно важен для нас".

"Из бразильских голкиперов я знаю Клаудио Таффарела, он был выдающимся голкипером, но я не помню, чтобы у них было много голкиперов мирового уровня".

"Теперь же они обладают двумя голкиперами из числа лучших в мире, если не двумя самыми лучшими в мире. Это невероятно", — цитирует Клоппа Goal.


Метки Алиссон, Клопп, Ливерпуль, Манчестер Сити, Эдерсон

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2019 21:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 03.01.2019 22:21 # manutd-20champ
    у насекомого адекватность вааще отсутствует
    он просто с ней не дружит

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  2. kojan 03.01.2019 21:58 # kojan
    Всё лучшее в лузерпуле - КАРИУС!!!

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  3. van-der-slav 03.01.2019 21:52 # van-der-slav
    да снимите уже номер. бедный ттх, в вашем бутерброде

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  4. chr1s8rown 03.01.2019 21:45 # chr1s8rown
    едерсону не повезло родится в эру алиссон топарича.

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  5. chebrec 03.01.2019 21:26 # chebrec
    Если их скрестить получится нойер

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  6. alexomck 03.01.2019 21:16 # alexomck
    Клопп опять дичь несет, судя по стате, Эдерсон дно

    http://skrinshoter.ru/i/030119/LSrz333i.jpg

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  7. denissimo666 03.01.2019 21:09 # denissimo666
    Блеать,откуда эти вьюхи берутся?????

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  8. vladvlad123 03.01.2019 21:07 # vladvlad123
    Пожените уже этих двоих. Клопп явно будет пассив, потому что эмоционален как женщина.

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  9. thegodfather 03.01.2019 21:02 # thegodfather
    Апхаахаахрхпхааа

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  10. spartan 03.01.2019 21:02 # spartan
    Алиссон = Геракл. а татуированный пед - середняк

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  11. iskander8sg 03.01.2019 21:02 # iskander8sg
    А Дида, Жулио Сезар?)

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