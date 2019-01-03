Клопп: "Алиссон и Эдерсон — возможно, два лучших голкипера в мире"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что матч его команды против "Манчестер Сити" также будет и противостоянием двух, возможно, лучших голкиперов в мире.

В своем дебютном английском сезоне Эдерсон выиграл с "горожанами" титул Премьер-Лиги. Теперь повторить этот путь надеется его партнер по сборной Бразилии Алиссон, чьи шансы на чемпионство возрастут, если "красные" избегут поражения на "Этихад" в четверг вечером.



В преддверии важнейшего матча Клопп признал, что бразильский сборной крупно повезло обладать двумя такими классными голкиперами.



"Алиссон невероятно важен для нас".



"Из бразильских голкиперов я знаю Клаудио Таффарела, он был выдающимся голкипером, но я не помню, чтобы у них было много голкиперов мирового уровня".



"Теперь же они обладают двумя голкиперами из числа лучших в мире, если не двумя самыми лучшими в мире. Это невероятно", — цитирует Клоппа Goal.