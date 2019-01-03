Дефо близок к переходу в "Рейнджерс"

Нападающий "Борнмута" Джермейн Дефо находится на пороге перехода в "Рейнджерс" на правах 18-месячной аренды.

В этом сезоне Премьер-Лиги 36-летний Дефо отметился только четырьмя появлениями на замену, а свой последний гол забил еще в конце марта.



Джермейн не захотел на закате своей карьеры сидеть на лавке и теперь постарается помочь своему бывшему партнеру по сборной Англии Стивену Джеррарду, с этого сезона возглавляющему "Рейджерс", прервать гегемонию "Селтика" в Шотландии.



По информации Sky Sports, арендное соглашение будет предусматривать две опции по досрочному возвращению Дефо в "Борнмут" — следующим летом и в январе 2020.