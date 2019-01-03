Дефо близок к переходу в "Рейнджерс"

Джермейн Дефо Нападающий "Борнмута" Джермейн Дефо находится на пороге перехода в "Рейнджерс" на правах 18-месячной аренды.

В этом сезоне Премьер-Лиги 36-летний Дефо отметился только четырьмя появлениями на замену, а свой последний гол забил еще в конце марта.

Джермейн не захотел на закате своей карьеры сидеть на лавке и теперь постарается помочь своему бывшему партнеру по сборной Англии Стивену Джеррарду, с этого сезона возглавляющему "Рейджерс", прервать гегемонию "Селтика" в Шотландии.

По информации Sky Sports, арендное соглашение будет предусматривать две опции по досрочному возвращению Дефо в "Борнмут" — следующим летом и в январе 2020.


Метки Борнмут, Дефо, Рейнджерс

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2019 20:00

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  1. ray-black 03.01.2019 20:11 # ray-black
    Удачи Джермейн.

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  2. blackdreamer 03.01.2019 20:06 # blackdreamer
    джи хочет выебать физрука роджерса
    норм для первого сезона

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  3. ccchelsea 03.01.2019 20:03 # ccchelsea
    Хз хуля Маринка ждёт, тут такого топарика можно арендовать.

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