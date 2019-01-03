Эмери исключает переход Кейлора Наваса в "Арсенал"

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что не собирается покупать ни Кейлора Наваса из "Реала", ни какого-либо другого голкипера.

В четверг в испанской прессе появились слухи, что "канониры" предложили 14 миллионов фунтов за Наваса, который в этом сезоне провел лишь восемь матчей, проигрывая конкуренцию на последнем рубеже прибывшему из "Челси" Тибо Куртуа.



Однако экс-рулевой "Севильи" опровергает эту историю и уверяет, что вполне доволен Берндом Лено, Петром Чехом и Эмилиано Мартинесом.



"Действительно ли "Арсенал" сделал предложение насчет Наваса? Неправда. Интересен ли он "Арсеналу"? Я не знаю. Мы никогда не разговаривали о каком-либо голкипере, потому что я думаю — и это правда — мы очень счастливы тремя имеющимися у нас сейчас голкиперами. Мы никогда не упоминали имя Кейлора Наваса", — цитирует Эмери Sky Sports.