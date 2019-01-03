Клопп: "Заставили "Сити" нас уважать"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что своей игрой в предыдущих матчах против "Манчестер Сити" его команда заставила уважать и опасаться себя.

В начале прошлого сезона "красные" потерпели сокрушительное поражение 5:0 на "Этихад", ответив на этот результат тремя победами подряд против "Сити", включая дважды в 1/4 финала Лиги Чемпионов.



Когда в этом сезоне, в октябре, "горожане" приехали на "Энфилд", то были на удивление сдержаны и осторожны. Клопп видит в этом знак того, что теперь "Сити" уважает "Ливерпуль".



"0:0 на "Энфилде" — то была зрелая игра, если можно так выразиться. Мы ее пересматривали, готовясь к четвергу".



"Мне понравилась наша игра в том матче, мы имели моменты, хотя и не слишком явные. Мы играли в футбол и временами были очень хорошо пасовали мяч. То была гораздо более зрелая игра в сравнении со многими матчами, где мы побеждали".



"Мы хорошо держали мяч, были наготове, мы созидали возле чужих ворот, но у нас были некоторые проблемы с ударом и последним пасом".



"Соперник проявил к нам уважение. В тот вечер я почувствовал, что мы действительно это заслужили. Я очень хорошо себя чувствовал после той игры, потому что мы заставили "Сити" уважать нас в предыдущих матчах".



"Думаю, в четверг будет тяжелый матч, а также он будет напряженным, как и предыдущий", — сообщил Клопп Sky Sports.