"Бавария" готова заплатить за Хадсон-Одои уже 30 миллионов фунтов
"Бавария" вернулась с третьим предложением о покупке Каллума Хадсон-Одои и теперь готова заплатить за юного нападающего "Челси" уже 30 миллионов фунтов.
Напомним, первое предложение чемпионов Бундеслиги по Хадсон-Одои составило 13.5 млн. фунтов. На него, как и на сумму в 20 млн. фунтов, "синие" ответили отказом.
Теперь "Бавария" вернулась с гораздо более внушительным предложением, которое, как сообщает Sky Sports, включает в себя ряд бонусов плюс долю от последующей перепродажи Каллума.
Это предложение, вероятно, заставит "Челси" задуматься о продаже своего воспитанника, который был изначально оценен в 40 млн. фунтов. Каллум по-прежнему отказывается от продления своего контракта, истекающего в конце следующего сезона, и это может сказать на итоговой цене.
03.01.2019 17:00
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Бля, им же конкретно объяснили, что продадут только с опцией обратного выкупа. Тупые пиздец.
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Пля откуда такие цены???
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Продайте, не ломайте парню карьеру.
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очередной стерлинг. мало мало бабла..мама туалеты моет и не хватает на веселящий газ. ниггер это судьба
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Накой он Баварии сдался те же гнабри и коман посильнее него.
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у БД прошло кинуть Сити, теперь немчура на поток схему ставит. очередной Санчо короч.
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Потом МС продадут за 150 млн
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продавать!
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Норм разводят.
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