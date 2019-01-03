"Бавария" готова заплатить за Хадсон-Одои уже 30 миллионов фунтов

Каллум Хадсон-Одои "Бавария" вернулась с третьим предложением о покупке Каллума Хадсон-Одои и теперь готова заплатить за юного нападающего "Челси" уже 30 миллионов фунтов.

Напомним, первое предложение чемпионов Бундеслиги по Хадсон-Одои составило 13.5 млн. фунтов. На него, как и на сумму в 20 млн. фунтов, "синие" ответили отказом.

Теперь "Бавария" вернулась с гораздо более внушительным предложением, которое, как сообщает Sky Sports, включает в себя ряд бонусов плюс долю от последующей перепродажи Каллума.

Это предложение, вероятно, заставит "Челси" задуматься о продаже своего воспитанника, который был изначально оценен в 40 млн. фунтов. Каллум по-прежнему отказывается от продления своего контракта, истекающего в конце следующего сезона, и это может сказать на итоговой цене.


Метки Бавария, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2019 17:00

Количество просмотров Просмотров: 685

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ccchelsea 03.01.2019 17:40 # ccchelsea
    Бля, им же конкретно объяснили, что продадут только с опцией обратного выкупа. Тупые пиздец.

    (ответить)

  2. carrick-16 03.01.2019 17:37 # carrick-16
    Пля откуда такие цены???

    (ответить)

  3. ensiferum 03.01.2019 17:36 # ensiferum
    Продайте, не ломайте парню карьеру.

    (ответить)

  4. frisby 03.01.2019 17:31 # frisby
    очередной стерлинг. мало мало бабла..мама туалеты моет и не хватает на веселящий газ. ниггер это судьба

    (ответить)

  5. mata05 03.01.2019 17:15 # mata05
    Накой он Баварии сдался те же гнабри и коман посильнее него.

    (ответить)

  6. alexomck 03.01.2019 17:08 # alexomck
    у БД прошло кинуть Сити, теперь немчура на поток схему ставит. очередной Санчо короч.

    (ответить)

  7. suddenly 03.01.2019 17:08 # suddenly
    Потом МС продадут за 150 млн

    (ответить)

  8. wolfsmensch 03.01.2019 17:07 # wolfsmensch
    продавать!

    (ответить)

  9. danny949494 03.01.2019 17:03 # danny949494
    Норм разводят.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: