"Бавария" готова заплатить за Хадсон-Одои уже 30 миллионов фунтов

"Бавария" вернулась с третьим предложением о покупке Каллума Хадсон-Одои и теперь готова заплатить за юного нападающего "Челси" уже 30 миллионов фунтов.

Напомним, первое предложение чемпионов Бундеслиги по Хадсон-Одои составило 13.5 млн. фунтов. На него, как и на сумму в 20 млн. фунтов, "синие" ответили отказом.



Теперь "Бавария" вернулась с гораздо более внушительным предложением, которое, как сообщает Sky Sports, включает в себя ряд бонусов плюс долю от последующей перепродажи Каллума.



Это предложение, вероятно, заставит "Челси" задуматься о продаже своего воспитанника, который был изначально оценен в 40 млн. фунтов. Каллум по-прежнему отказывается от продления своего контракта, истекающего в конце следующего сезона, и это может сказать на итоговой цене.