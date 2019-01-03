Беллами оставил работу в академии "Кардиффа"

Бывший нападающий "Ливерпуля", "Манчестер Сити" и "Ньюкасла" Крейг Белами покинул должность тренера команды U-18 "Кардиффа" после обвинений в издевательствах над юными футболистами.

Ранее на текущей неделе стало известно, что родители одного начинающего футболиста пожаловались на "ксенофобное поведение" со стороны Беллами в отношении их сына, который был вынужден уйти из клуба.



Сегодня 39-летний валлиец выпустил официальное заявление, отвергнув все обвинения в свой адрес. Тем не менее, Крейг решил приостановить тренерскую деятельность в академии "Кардиффа", пока в его отношении проводится расследование.



Добавим, что Беллами, сыгравший 78 матчей за сборную своей страны, трудился в академии "Кардиффа" с 2016 года, двумя годами ранее завершив игровую карьеру.