Гвардиола: "Ван Дейк стоит своих денег"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что защитник Виргил Ван Дейк стоит тех 75 миллионов фунтов, заплаченных за него "Ливерпулем" год назад.
В прошлом январе "красные" обновили мировой рекорд по стоимости защитника, пригласив Ван Дейка из "Саутгемптона", однако эта инвестиция выглядит более чем оправданной — Виргил стабилизировал игру "Ливерпуля" в обороне и помог команде Юргена Клоппа стать реальным претендентом на победу в Премьер-Лиге.
В преддверии домашнего матча против "красных" Гвардиола был вынужден признать, что цена Ван Дейка в 75 млн. фунтов уже не выглядит такой большой, учитывая отдачу от Виргила.
"Он исключительный игрок. Сколько бы ни стоил игрок, если у него все получается, значит он стоит своих денег".
"Когда ты платишь меньше, но игрок себя не проявляет, трансфер выглядит дорогим. Если он способен играть каждые три дня, не получая травм и демонстрируя стабильно высокий уровень, он стоит заплаченных за него денег", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.
03.01.2019 15:00
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Сверху два пидора
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Сломать этого питушка и лузерхуй пойдет по наклонной, полетит
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До первого слома. Удачи.
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Абы чё запостить связанное с сегодняшним матчем хоть как-то.
Продолжим.
Манчестер Сити не стоит своих денег, потому что деньги вливались шейхами с нарушениями, разводя коррупцию в мировом футболе как гнойник.
Купленные чемпионства ничего не стоят.
Манчестер Сити в Лиге Чемпионов ничего не стоит.
Линия обороны Манчестер Сити не стоит своих денег.
Центр поля Манчестер Сити не стоит считать укомплектованным.
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Лучший ЦЗ мира прямо сейчас.
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