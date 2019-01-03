Гвардиола: "Ван Дейк стоит своих денег"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что защитник Виргил Ван Дейк стоит тех 75 миллионов фунтов, заплаченных за него "Ливерпулем" год назад.

В прошлом январе "красные" обновили мировой рекорд по стоимости защитника, пригласив Ван Дейка из "Саутгемптона", однако эта инвестиция выглядит более чем оправданной — Виргил стабилизировал игру "Ливерпуля" в обороне и помог команде Юргена Клоппа стать реальным претендентом на победу в Премьер-Лиге.



В преддверии домашнего матча против "красных" Гвардиола был вынужден признать, что цена Ван Дейка в 75 млн. фунтов уже не выглядит такой большой, учитывая отдачу от Виргила.



"Он исключительный игрок. Сколько бы ни стоил игрок, если у него все получается, значит он стоит своих денег".



"Когда ты платишь меньше, но игрок себя не проявляет, трансфер выглядит дорогим. Если он способен играть каждые три дня, не получая травм и демонстрируя стабильно высокий уровень, он стоит заплаченных за него денег", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.