Гвардиола: "Ван Дейк стоит своих денег"

Виргил Ван Дейк Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что защитник Виргил Ван Дейк стоит тех 75 миллионов фунтов, заплаченных за него "Ливерпулем" год назад.

В прошлом январе "красные" обновили мировой рекорд по стоимости защитника, пригласив Ван Дейка из "Саутгемптона", однако эта инвестиция выглядит более чем оправданной — Виргил стабилизировал игру "Ливерпуля" в обороне и помог команде Юргена Клоппа стать реальным претендентом на победу в Премьер-Лиге.

В преддверии домашнего матча против "красных" Гвардиола был вынужден признать, что цена Ван Дейка в 75 млн. фунтов уже не выглядит такой большой, учитывая отдачу от Виргила.

"Он исключительный игрок. Сколько бы ни стоил игрок, если у него все получается, значит он стоит своих денег".

"Когда ты платишь меньше, но игрок себя не проявляет, трансфер выглядит дорогим. Если он способен играть каждые три дня, не получая травм и демонстрируя стабильно высокий уровень, он стоит заплаченных за него денег", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.


Метки Ван Дейк, Гвардиола, Ливерпуль, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1103

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  1. vyrentz 03.01.2019 15:52 # vyrentz
    Сверху два пидора

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  2. bushido 03.01.2019 15:45 # bushido
    Сломать этого питушка и лузерхуй пойдет по наклонной, полетит

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  3. mcfc-fantactic 03.01.2019 15:43 # mcfc-fantactic
    До первого слома. Удачи.

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  4. vyrentz 03.01.2019 15:10 # vyrentz
    Абы чё запостить связанное с сегодняшним матчем хоть как-то.
    Продолжим.
    Манчестер Сити не стоит своих денег, потому что деньги вливались шейхами с нарушениями, разводя коррупцию в мировом футболе как гнойник.
    Купленные чемпионства ничего не стоят.
    Манчестер Сити в Лиге Чемпионов ничего не стоит.
    Линия обороны Манчестер Сити не стоит своих денег.
    Центр поля Манчестер Сити не стоит считать укомплектованным.

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  5. mikkiynwa 03.01.2019 15:04 # mikkiynwa
    Лучший ЦЗ мира прямо сейчас.

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