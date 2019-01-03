Остину предъявлены обвинения за оскорбительный жест в адрес фанатов "Сити"

Чарли Остин FA предъявила обвинения нападающему "Саутгемптона" Чарли Остину за оскорбительный жест в адрес болельщиков "Манчестер Сити".

Этот инцидент случился в матче минувшего уикенда, когда "святые" были биты на своем поле действующими чемпионами Премьер-Лиги со счетом 1:3.

29-летний Остин был освистан болельщиками "горожан" во время своей замены на 68-й минуте, и, уходя с поля, Чарли не сдержался и сделал в сторону гостевой трибуны "Сент Мэри" жест из двух пальцев.

Сегодня в адрес Остина, забившего три гола за "Саутгемптон" в этом сезоне, были выдвинуты обвинения, на которые ему предстоит ответить до вечера понедельника.

Добавим, что пять лет назад полузащитник Джек Уилшир, тогда выступавший за "Арсенал", получил два матча дисквалификации от FA за оскорбительных жест в адрес фанатов "Сити". А в прошлом году ФИФА наказала полузащитника Деле Алли одной игрой пропуска за средний палец, показанный в матче сборных Англи и Словакии.


Метки FA, болельщики, Манчестер Сити, Остин, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2019 14:00

Количество просмотров Просмотров: 611

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Последние комментарии:




  1. kos9k 03.01.2019 14:27 # kos9k
    показал лишь итоговое место голубой помойки по окончанию сезона

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  2. blackdreamer 03.01.2019 14:12 # blackdreamer
    он просто им сказал что лфк на троне а мешок мс на страпоне
    ну а челси просто клуб мочеглотов

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  3. eakz 03.01.2019 14:10 # eakz
    ну на до бы ло уж ет ри па ль ца по ка зы ва ть

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  4. eakz 03.01.2019 14:10 # eakz
    типа мешки сейчас на втором месте? и это провокация?

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  5. mixmaster 03.01.2019 14:09 # mixmaster
    так он показывает разницу в мячах в конкретном матче жи

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  6. manutd-20champ 03.01.2019 14:05 # manutd-20champ
    факнул ситейских болел всего навсего.
    и сразу дискву...

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  7. sunsstorm 03.01.2019 14:05 # sunsstorm
    за оскорбительный свист, кричалки или просто за поток матюков когда будут наказывать?

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  8. farot 03.01.2019 14:02 # farot
    и что в этом жесте оскорбительного?
    тупорылые гейропейцы

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