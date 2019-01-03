Остину предъявлены обвинения за оскорбительный жест в адрес фанатов "Сити"
FA предъявила обвинения нападающему "Саутгемптона" Чарли Остину за оскорбительный жест в адрес болельщиков "Манчестер Сити".
Этот инцидент случился в матче минувшего уикенда, когда "святые" были биты на своем поле действующими чемпионами Премьер-Лиги со счетом 1:3.
29-летний Остин был освистан болельщиками "горожан" во время своей замены на 68-й минуте, и, уходя с поля, Чарли не сдержался и сделал в сторону гостевой трибуны "Сент Мэри" жест из двух пальцев.
Сегодня в адрес Остина, забившего три гола за "Саутгемптон" в этом сезоне, были выдвинуты обвинения, на которые ему предстоит ответить до вечера понедельника.
Добавим, что пять лет назад полузащитник Джек Уилшир, тогда выступавший за "Арсенал", получил два матча дисквалификации от FA за оскорбительных жест в адрес фанатов "Сити". А в прошлом году ФИФА наказала полузащитника Деле Алли одной игрой пропуска за средний палец, показанный в матче сборных Англи и Словакии.
03.01.2019 14:00
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показал лишь итоговое место голубой помойки по окончанию сезона
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он просто им сказал что лфк на троне а мешок мс на страпоне
ну а челси просто клуб мочеглотов
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ну на до бы ло уж ет ри па ль ца по ка зы ва ть
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типа мешки сейчас на втором месте? и это провокация?
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так он показывает разницу в мячах в конкретном матче жи
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факнул ситейских болел всего навсего.
и сразу дискву...
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за оскорбительный свист, кричалки или просто за поток матюков когда будут наказывать?
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и что в этом жесте оскорбительного?
тупорылые гейропейцы
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