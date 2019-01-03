Кейн надеется, что "Ливерпуль" проиграет "Сити"
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн надеется, что "Ливерпуль" проиграет "Манчестер Сити" в матче Премьер-Лиги на "Этихад" в четверг вечером.
Сегодня на "Этихад" сойдутся два главных претендента на титул, несмотря на то, что прямо сейчас между ними в таблице затесался "Тоттенхэм".
Недавнее поражение "шпор" от "Вулверхэмптона" было воспринято как признак того, что лондонцы не готовы всерьез участвовать в чемпионской гонке, однако Кейн так не считает и надеется, что встреча конкурентов завершится максимально выгодно для "Тоттенхэма".
"Наверное, мы бы хотели, чтобы "Сити" победил и позволил бы нам стать чуть ближе к вершине, но это нам не подвластно".
"Мы лишь можем думать о себе и выигрывать свои матчи. Мы не первый раз находимся в подобном положении, прежде соперничая с "Лестером" и годом позже — с "Челси".
"Мы просто должны быть сосредоточены на своей игре. Выигрывать свои матчи — это все, что мы можем".
"Посмотрим, как сыграют "Ливерпуль" и "Сити". Мы не можем слишком много думать о других командах", — цитирует Кейна Sky Sports.
03.01.2019 13:00
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Последние комментарии:
Мы не первый раз находимся в подобном положении, прежде соперничая с "Лестером" и годом позже — с "Челси".
и что случилось в итоге все знают))
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Ловрен тебе въебёт после таких слов!
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Кейн надо было становится Чемпом ко с Лестером тягались! Теперь немного шансов в этом году!
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а колбаса надеется что ты продуешь МЮ...
должок нужно возвращать
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Человек - говно...
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Все против ЛФК
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Его спросили и он честно ответил. В конце сезона посмотрим кто где окажется.
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Петухам это все равно не поможет. Как обычно, обделаются по всем канонам.
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снял проклятье Ловрена
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Логика ныркейна .
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