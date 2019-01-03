Кейн надеется, что "Ливерпуль" проиграет "Сити"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн надеется, что "Ливерпуль" проиграет "Манчестер Сити" в матче Премьер-Лиги на "Этихад" в четверг вечером.

Сегодня на "Этихад" сойдутся два главных претендента на титул, несмотря на то, что прямо сейчас между ними в таблице затесался "Тоттенхэм".



Недавнее поражение "шпор" от "Вулверхэмптона" было воспринято как признак того, что лондонцы не готовы всерьез участвовать в чемпионской гонке, однако Кейн так не считает и надеется, что встреча конкурентов завершится максимально выгодно для "Тоттенхэма".



"Наверное, мы бы хотели, чтобы "Сити" победил и позволил бы нам стать чуть ближе к вершине, но это нам не подвластно".



"Мы лишь можем думать о себе и выигрывать свои матчи. Мы не первый раз находимся в подобном положении, прежде соперничая с "Лестером" и годом позже — с "Челси".



"Мы просто должны быть сосредоточены на своей игре. Выигрывать свои матчи — это все, что мы можем".



"Посмотрим, как сыграют "Ливерпуль" и "Сити". Мы не можем слишком много думать о других командах", — цитирует Кейна Sky Sports.