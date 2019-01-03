Кейн надеется, что "Ливерпуль" проиграет "Сити"

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн надеется, что "Ливерпуль" проиграет "Манчестер Сити" в матче Премьер-Лиги на "Этихад" в четверг вечером.

Сегодня на "Этихад" сойдутся два главных претендента на титул, несмотря на то, что прямо сейчас между ними в таблице затесался "Тоттенхэм".

Недавнее поражение "шпор" от "Вулверхэмптона" было воспринято как признак того, что лондонцы не готовы всерьез участвовать в чемпионской гонке, однако Кейн так не считает и надеется, что встреча конкурентов завершится максимально выгодно для "Тоттенхэма".

"Наверное, мы бы хотели, чтобы "Сити" победил и позволил бы нам стать чуть ближе к вершине, но это нам не подвластно".

"Мы лишь можем думать о себе и выигрывать свои матчи. Мы не первый раз находимся в подобном положении, прежде соперничая с "Лестером" и годом позже — с "Челси".

"Мы просто должны быть сосредоточены на своей игре. Выигрывать свои матчи — это все, что мы можем".

"Посмотрим, как сыграют "Ливерпуль" и "Сити". Мы не можем слишком много думать о других командах", — цитирует Кейна Sky Sports.


Метки Кейн, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2019 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1115

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  1. kos9k 03.01.2019 14:22 # kos9k
    Мы не первый раз находимся в подобном положении, прежде соперничая с "Лестером" и годом позже — с "Челси".

    и что случилось в итоге все знают))

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  2. suddenly 03.01.2019 14:22 # suddenly
    Ловрен тебе въебёт после таких слов!

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  3. chelsiukpro 03.01.2019 14:19 # chelsiukpro
    Кейн надо было становится Чемпом ко с Лестером тягались! Теперь немного шансов в этом году!

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  4. manutd-20champ 03.01.2019 14:01 # manutd-20champ
    а колбаса надеется что ты продуешь МЮ...
    должок нужно возвращать

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  5. scouser2005 03.01.2019 14:00 # scouser2005
    Человек - говно...

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  6. girasimus 03.01.2019 13:42 # girasimus
    Все против ЛФК

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  7. zzspurs 03.01.2019 13:18 # zzspurs
    Его спросили и он честно ответил. В конце сезона посмотрим кто где окажется.

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  8. fc-oil 03.01.2019 13:10 # fc-oil
    Петухам это все равно не поможет. Как обычно, обделаются по всем канонам.

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  9. spartan 03.01.2019 13:05 # spartan
    снял проклятье Ловрена

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  10. chr1s8rown 03.01.2019 13:04 # chr1s8rown
    Логика ныркейна .

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