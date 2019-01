Светская хроника за четверг

"Ливерпуль" просматривает Тимо Вернера. "Манчестер Юнайтед" может купить двух защитников. "Челси" хочет усилить нападение Каллумом Уилсоном или Марко Арнаутовичем. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

Скауты "Ливерпуля" просматривали нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера в матче против менхенгладбахской "Боруссии" в декабре. (Abendzeitung)



"Ливерпуль" может сохранить нападающего Даниэля Старриджа, предложив тому продлить истекающий в конце сезона контракт. (Daily Mail)



"Ливерпуль" провел "серию встреч" с представителями Адриена Рабьо и надеется подписать полузащитника ПСЖ по окончании сезона свободным агентом. (L'Equipe)



"Манчестер Юнайтед" может выплатить 77 миллионов фунтов отступных за защитников Костаса Маноласа из "Ромы" и Эдера Милитао из "Порту". (Daily Express)



"Интер" манит ветерана "Юнайтед" Эшли Янга двухлетним контрактом. (Daily Mail)



"Челси" интересуется нападающим "Вест Хэма" Марко Арнаутовичем. (Bleacher Report)



"Бавария" улучшила до 30 млн. фунтов свое предложение о покупке нападающего "Челси" Каллума Хадсон-Одои. (The Sun)



"Ювентус" и "РБ Лейпциг" готовы вступить в борьбу с "Баварией" за Хадсон-Одои. (Sky Sports)



"Челси" попрощается с Давиде Дзаппакостой и Сеском Фабрегасом в этом месяце. (Daily Mirror)



Оформив трансфер Кристиана Пулишича, в этом месяце "Челси" также попытается приобрести нападающего "Борнмута" Каллума Уилсона и защитника. (Daily Mirror)



Главный тренер "Монако" Тьерри Анри собирается подписать не только Фабрегаса, но и защитника "Кристал Пэлас" Мамаду Сако в январе. (The Independent)



"Арсенал" предложил 14 млн. фунтов за голкипера "Реала" Кейлора Наваса, на которого также претендует "Рома". (Sport)



После отказа на свое предложение в 28 млн. фунтов о покупке вингера "Ромы" Дженгиза Ундера "Арсенал" попытается заполучить Николя Пепе из "Лилля". (TuttoMercatoWeb)



"Эвертон" сделал запрос насчет нападающего "Барселоны" Малкома. (Marca)



"Эвертон" не спешит отказываться от полузащитника Моргана Шнайдерлена, хотят тот перестал проходить в состав. (Liverpool Echo)



"Борнмут" готов продать нападающего Джермейна Дефо в январе. (Sky Sports)



"Саутгемптон" выставил на продажу нападающего Маноло Габбиадини. Одним из претендентов на итальянца является "Милан". (Sky Sports)



"Уотфорд" исключает продажу ведущего полузащитника Абдулая Дукуре в январе. (Evening Standard)



"Уотфорд" готов предложить 10 млн. фунтов за полузащитника "Ниццы" Адриена Тамеза. (Daily Mail)



Левый защитник "Милана" Диего Лаксальт заинтересовал "Ньюкасл". (Calciomercato)



"Хаддерсфилд" близок к аренде полузащитника "Кристал Пэлас" Джейсона Панчеона. (BBC)



Другое



Дэвид Мойес или Сэм Эллардайс могут сменить Гари Роуэтта на посту главного тренера "Стоука". (Daily Mirror)



Полузащитник Поль Погба был признан лучшим игроком "Юнайтед" в декабре. (Goal)



Жена бывшего полузащитника "Тоттенхэма" Кевин-Принса Боатенга заявила, что ее супруг так часто травмирован на протяжении своей карьеры, потому что они занимаются сексом от семи до 10 раз за неделю. (The Sun)