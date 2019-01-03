Компани уверен, что матч с "Ливерпулем" не будет определяющим для судьбы титула

Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани убежден, что матч его команды против "Ливерпуля" не будет иметь определяющего значения для чемпионской гонки Премьер-Лиги.

Если "горожане" проиграют на "Этихад" в четверг вечером, то отпустят лидирующий "Ливерпуль" уже на 10 очков. Однако даже такой сценарий не кажется Компани критическим — впереди еще еще куча матчей.



"В прошлом нам доводилось отыгрывать восемь очков отставания за шесть матчей. Пока что я даже не представляю у себя в голове сценарий того, что будет, если мы проиграем. Мы будем действовать по ситуации".



"Я могу заверить вас лишь в одном. Если вы отстаете на 10 очков, и впереди вас не так много команд, то достаточно, чтобы у одной команды случился плохой месяц, и вы снова в гонке. Но пока я даже не думаю об этом".



"Людям легко думать, что этот матч будет определяющим. Но я, наверное, один из немногих, кто с этим не согласен — по одной простой причине: мы сыграли ниже своих стандартов только в трех матчах. Вот и вся разница".



"Другим командам тоже будет достаточно провалить три матча, и тогда у тебя появится возможность улучшить свою позицию".



"Я хочу, чтобы мы победили, потому что это повысит наши шансы на титул. Но я думаю, мы все равно будем сражаться за титул, даже если результат будет другим", — цитирует Компани Evening Standard.