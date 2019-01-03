Компани уверен, что матч с "Ливерпулем" не будет определяющим для судьбы титула

Венсан Компани Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани убежден, что матч его команды против "Ливерпуля" не будет иметь определяющего значения для чемпионской гонки Премьер-Лиги.

Если "горожане" проиграют на "Этихад" в четверг вечером, то отпустят лидирующий "Ливерпуль" уже на 10 очков. Однако даже такой сценарий не кажется Компани критическим — впереди еще еще куча матчей.

"В прошлом нам доводилось отыгрывать восемь очков отставания за шесть матчей. Пока что я даже не представляю у себя в голове сценарий того, что будет, если мы проиграем. Мы будем действовать по ситуации".

"Я могу заверить вас лишь в одном. Если вы отстаете на 10 очков, и впереди вас не так много команд, то достаточно, чтобы у одной команды случился плохой месяц, и вы снова в гонке. Но пока я даже не думаю об этом".

"Людям легко думать, что этот матч будет определяющим. Но я, наверное, один из немногих, кто с этим не согласен — по одной простой причине: мы сыграли ниже своих стандартов только в трех матчах. Вот и вся разница".

"Другим командам тоже будет достаточно провалить три матча, и тогда у тебя появится возможность улучшить свою позицию".

"Я хочу, чтобы мы победили, потому что это повысит наши шансы на титул. Но я думаю, мы все равно будем сражаться за титул, даже если результат будет другим", — цитирует Компани Evening Standard.


Метки Компани, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2019 11:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 03.01.2019 11:25 # manutd-20champ
    калека, надеется на других.
    а ты попробуй выиграй...

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  2. akadam 03.01.2019 11:24 # akadam
    Хорошо, что он так думает. Расслабленнее будет.

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  3. lfcallday 03.01.2019 11:22 # lfcallday
    Стеклон Венсани запизделся

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  4. chebrec 03.01.2019 11:08 # chebrec
    Вдруг поскользнется кто

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  5. electric 03.01.2019 11:02 # electric
    Заранее стелет солому. Ну что за топарь!

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