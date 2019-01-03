Сарри не знал, что "Челси" собирается купить Пулишича

Наставник "Челси" Маурицио Сарри признался, что до вторника ничего не знал о намерении своего клуба приобрести полузащитника дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича.

Накануне было официально объявлено, что клуб со "Стэмфорд Бридж" согласовал приобретение Пулишича за 58 миллионов фунтов, причем остаток сезона Кристиан проведет в Дортмунде.



Сарри совершенно не был посвящен в процесс переговоров, однако мнением итальянского тренера "Челси" все же поинтересовался.



"Я ничего не знал о трансфере Пулишича до вчерашнего дня. Они интересовались моим мнением насчет него один месяц назад. Я положительно охарактеризовал этого игрока, и сегодня я узнал, что сделка заключена, но мне ничего не было известно в процессе".



"Как я уже говорил прежде, я не отвечаю за работу на рынке, поэтому мне сложно комментировать нашу трансферную деятельность или переход Пулишича", — цитирует Сарри Daily Mail.