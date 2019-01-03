Сарри не знал, что "Челси" собирается купить Пулишича
Наставник "Челси" Маурицио Сарри признался, что до вторника ничего не знал о намерении своего клуба приобрести полузащитника дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича.
Накануне было официально объявлено, что клуб со "Стэмфорд Бридж" согласовал приобретение Пулишича за 58 миллионов фунтов, причем остаток сезона Кристиан проведет в Дортмунде.
Сарри совершенно не был посвящен в процесс переговоров, однако мнением итальянского тренера "Челси" все же поинтересовался.
"Я ничего не знал о трансфере Пулишича до вчерашнего дня. Они интересовались моим мнением насчет него один месяц назад. Я положительно охарактеризовал этого игрока, и сегодня я узнал, что сделка заключена, но мне ничего не было известно в процессе".
"Как я уже говорил прежде, я не отвечаю за работу на рынке, поэтому мне сложно комментировать нашу трансферную деятельность или переход Пулишича", — цитирует Сарри Daily Mail.
03.01.2019 10:00
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Последние комментарии:
странно как то, к тому же с каких это пор в челси берут лавочников, причем за огромные деньги
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Когда тренер не участвует в трансферах-это просто дичь какая то
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Это вообще английская традиция - главный тренер только тренирует тех, кого ему покупают. В последние лет 10 картина, слава богу, начала меняться. Часто тренеры обговаривают этот момент при заключении контракта, как это сделал, например, Клопп, который не хотел оказаться в положении предшественников, которые только и могли под копирку ругаться, что их трансферный комитет тупо ставит перед фактом, что они кого-то там купили. Клопп сразу оговорил, что нахyй эти суперполномочия комитета, он будет активно участвовать в трансферной политике. Результат - вон в таблице справа.
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Он вообще хоть что нибудь знает?
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Как строить команду если не участвуешь в трансферах и тем больше в таких не дешевых!?!?
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