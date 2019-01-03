Гвардиола уверен, что "Ливерпулем" движет боль от 29 лет без титула

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что "Ливерпулем" в этом сезоне движет боль от почти трех десятков лет без чемпионского титула.

Выезд к "горожанам" в четверг вечером "красные" могут рассматривать как возможность сделать еще один шаг к своему первому чемпионству в эру Премьер-Лиги.



Последний раз "Ливерпуль" становился чемпионом в 1990 году, еще до основания Премьер-Лиги, поэтому Гвардиола ожидает, что в четверг его команда столкнется с голодным соперником — каким в прошлом сезоне был сам "Сити".



"По моим ощущениям, поддерживать этот чувство голода в команде в прошлом сезоне было немного проще, потому что 80 процентов наших игроков ничего не выигрывали в своих жизнях".



"Поэтому я могу чувствовать, что чувствуют они — игроки "Ливерпуля". Не зная побед в Премьер-Лиге 29 лет, быть здесь и сражаться за чемпионство... Я понимаю это".



"Я сказал своим игрокам, что это чувство голода сложно поддерживать. Именно поэтому нам так важно как можно дольше оставаться в борьбе в этом сезоне".



"Мы должны подойти к матчу против них со всей ответственностью. Я знаю, что происходило с "Челси" и "Лестером" — им было тяжело в следующий год после завоевания титула".



"Лично мы этого пока избегаем. Мы набрали кучу очков, мы сражаемся за титул, но у нас невероятные соперники. Мы в гонке, и впереди еще много матчей, и я думаю, каждый будет терять очки, даже "Ливерпуль". Впереди еще много соревнований, много целей, и каждый матч будет тяжелым. Посмотрим, как все сложится", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.