Гвардиола уверен, что "Ливерпулем" движет боль от 29 лет без титула
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что "Ливерпулем" в этом сезоне движет боль от почти трех десятков лет без чемпионского титула.
Выезд к "горожанам" в четверг вечером "красные" могут рассматривать как возможность сделать еще один шаг к своему первому чемпионству в эру Премьер-Лиги.
Последний раз "Ливерпуль" становился чемпионом в 1990 году, еще до основания Премьер-Лиги, поэтому Гвардиола ожидает, что в четверг его команда столкнется с голодным соперником — каким в прошлом сезоне был сам "Сити".
"По моим ощущениям, поддерживать этот чувство голода в команде в прошлом сезоне было немного проще, потому что 80 процентов наших игроков ничего не выигрывали в своих жизнях".
"Поэтому я могу чувствовать, что чувствуют они — игроки "Ливерпуля". Не зная побед в Премьер-Лиге 29 лет, быть здесь и сражаться за чемпионство... Я понимаю это".
"Я сказал своим игрокам, что это чувство голода сложно поддерживать. Именно поэтому нам так важно как можно дольше оставаться в борьбе в этом сезоне".
"Мы должны подойти к матчу против них со всей ответственностью. Я знаю, что происходило с "Челси" и "Лестером" — им было тяжело в следующий год после завоевания титула".
"Лично мы этого пока избегаем. Мы набрали кучу очков, мы сражаемся за титул, но у нас невероятные соперники. Мы в гонке, и впереди еще много матчей, и я думаю, каждый будет терять очки, даже "Ливерпуль". Впереди еще много соревнований, много целей, и каждый матч будет тяжелым. Посмотрим, как все сложится", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.
03.01.2019 09:00
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Да это всем известно
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Новость для цыган. Михажло не меняется.
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Перекидька давления продолжается)
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Ливерпуль возьмёт титул и забухает на 10 лет.
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Да у сити похмелья нет
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