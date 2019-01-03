"Манчестер Сити" — "Ливерпуль". Накануне

После того как "Манчестер Сити" трижды проиграл в четырех матчах и отстал от "Ливерпуля" на семь очков уже к Новому году, очная встреча главных претендентов на титул в начале второго круга приобретает особую цену для "горожан". Получится ли у команды Гвардиолы улучшить кажущуюся безнадежной ситуацию в гонке за титулом?

После победы над "Саутгемптоном" команда Гвардиолы на время вернулась на второе место, так как "Тоттенхэм" также оказался не железным и потерял очки с "волками", но сейчас "шпоры" снова стали ближе всех к "Ливерпулю", и "Сити" будет непросто вернуть себе вторую строчку в турнирной таблице. Хоть "горожане" и прервали серию неудачных матчей, но даже с "Саутгемптоном" они выглядели уязвимой командой.



В "Манчестер Сити" в последние сезоны удивляло то, как беспечно клуб относился к созданию глубины состава на некоторых позициях — ранее эта проблема была наиболее актуальной в обороне, но сейчас слабым местом стал центр поля. Летом менеджмент "Сити" предпринимал попытки найти замену "на вырост" для Фернандиньо, но и в случае с Жоржиньо, и в случае с Фредом "горожане" не пошли до конца, проиграв конкуренцию "Челси" и "Манчестер Юнайтед".



Других вариантов на позицию опорника у "Сити" не оказалось, и команда вошла в сезон без подстраховки для бразильца, который уже давно стал ключевым и даже незаменимым игроком команды. Сейчас об этом можно говорить смело, так как отметили важность Фернандиньо для "Сити" именно тогда, когда он не смог сыграть — поражения "Сити" с "Кристал Пэлас" и "Лестером" объединяет именно то, что эти матчи как раз и пропустил возрастной бразилец.



Первое, что бросилось в глаза — соперники "Сити" чувствовали себя слишком вольготно в центре поля. Совершенно не работала у команды Гвардиолы система подбора мяча напротив ворот, а самое главное — уязвимым стал и центр обороны, казавшийся достаточно надежным в этом сезоне. Без щита в лице Фернандиньо центральные защитники "Сити" снова начали ошибаться, а вкупе с возникшей не сегодня проблемой на левом фланге защита стала уязвимой вдвойне.



Другой проблемой "Сити" стало то, что в нескольких матчах команда Гвардиолы пропускала после первого же удара по воротам Эдерсона. О том, как играть без выручающего голкипера, много может рассказать "Ливерпуль", который в этом сезоне ощутил разницу между Кариусом или Миньоле и Алиссоном, но Эдерсон совсем не казался слабым звеном команды еще в прошлом сезоне, и проблемы с концентрацией у него — временные. Просто достаточно сложно быть голкипером команды, по воротам которой бьют по большим праздникам — бразилец к этому все еще привыкает.



Все эти проблемы могли бы не стать критическими, если бы "Сити" сумел с "Челси", "Кристал Пэлас" и "Лестером" сыграть по принципу "вы нам, сколько сможете — мы вам, сколько захотим", но проблемы у команды Гвардиолы возникли и в атаке. И вот это уже — конкретный просчет каталонца, который вывел команду на пик физических возможностей не в тот момент, когда максимум сил был ей нужен больше всего.



Мы сейчас можем видеть, как хороши в праздничный период "Лестер", "Кристал Пэлас", "Вулверхэмптон" — в основном эти команды пользуются тем, что физически они сильнее соперников в данный момент времени. Когда приходится играть в сумасшедшем графике, именно выносливость, свежесть и физическая готовность выходят на первое место. Все неожиданные результаты рождественского марафона были добыты во втором тайме — "Кристал Пэлас" и "Лестер" обыграли "Сити" после перерыва, уступая по ходу матча. Так было и в матче "Вулверхэмптона" и "Тоттенхэма". Клод Пюэль, Нуну Эшпириту Санту и Рой Ходжсон угадали с тем, что вывели свои команды на пик физических возможностей именно в тот период, когда он был нужнее всего.



Что же касается "Манчестер Сити", то все мы помним, как команда Гвардиолы великолепно выглядела в ноябре и не видим ничего подобного сейчас. На голом владении мяча без динамики, скорости и давления в Премьер-Лиге сложно выигрывать регулярно, что мы можем видеть на примере "Челси" Сарри — пока еще сырого и не готового играть быстро. "Сити" умеет сочетать правильную динамику и творчество в атаке идеально — как никто другой в лиге, но делать это в каждом матче не способен никто. Увы, но свой лучший футбол "Сити" демонстрировал в ноябре и начале декабря, тогда как к Рождеству у команды пошел спад. Вряд ли Гвардиола задумывал именно такой сценарий — вероятно, он и его команда помощников просто просчитались. Все же в ноябре "Сити" мог в спокойном графике брать очки и без пика формы, а вот сейчас он бы ой как понадобился.



"Ливерпуль" в противовес "Сити" и близко не показывал свой лучший футбол осенью, но очки команда Клоппа набирала регулярно за счет появившегося у "красных" с приходом Алиссона и Ван Дейка баланса. Даже в дни, когда атака "Ливерпуля" выглядела не лучшим образом, "красные" побеждали достаточно часто, чтобы идти вровень с феерившим "Сити". Были ведь и у "Ливерпуля" откровенно провальные игры, как и у того же Алиссона были результативные ошибки, но ни то, ни другое не стало критичным для команды Клоппа.



"Ливерпуль" был в непростой ситуации в Лиге Чемпионов, но даже в случае, если бы там не удалось выйти из группы, трагедии бы не произошло, так как цель Клоппа в этом сезоне — чемпионат. И он мастерски распределил силы команды на сезон — сейчас, когда один за другим Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Садио Мане выходят на пик формы, мы можем об этом говорить — Клопп именно так и планировал, именно этого и желал.



Чемпионат не выигрывается в ноябре и уж тем более — в октябре, а вот зимний марафон всегда становится важнейшим отрезком, который "Ливерпулю" из года в год давался очень тяжело. Уже и сам Клопп набил немало шишек с провалами, которые случались с его командой в январе, но сейчас "Ливерпуль" выглядит готовым пройти сложный отрезок с минимальными потерями. А если сейчас удастся не допустить того, чтобы "Сити" сократил отрыв, а то и увеличить его — можно будет подумать весной и о том, что Лига Чемпионов достойна того, чтобы побороться за победу в ней снова.



Слова



Пеп Гвардиола: "Реальность понятна: у нас на семь очков меньше. Это будет вторая игра второго круга, потому будет разыграно еще много очков. Этот матч — большая возможность сократить разрыв для нас. Мы сфокусируемся на этом. Все спрашивают, что случится, если мы проиграем. Мы постараемся сыграть в нашу игру, бороться за результат и оставаться в чемпионской гонке как можно дольше".



Юрген Клопп: "Это обычная игра против "Сити" — как всегда, очень сложная. Это действительно сильная футбольная команда с выдающимся менеджером. Мы должны быть смелыми и полными желания, как и в других матчах. Для меня они — лучшая команда в мире. Люди говорят, что мы направляемся в Манчестер, чтобы победить. Это неправда. Это нереально".



Интересные факты



- победа со счетом 5:0 в прошлом сезоне Премьер-Лиги на "Этихад" — единственная для "Сити" в 11 последних встречах с "Ливерпулем" с учетом всех соревнованиях при трех ничьих и семи поражениях;

- однако на "Этихад" в чемпионате "Ливерпуль" выиграл всего один матч из девяти последних — это был первый приезд Клоппа в гости к "Сити", когда "красные" победили 1:4 в ноябре 2015 года;

- "Сити" может проиграть второй домашний матч в чемпионате кряду впервые с февраля 2016 года. В тренерской же карьере Пепа Гвардиолы такого не случалось никогда;

- "Сити" выигрывал первый матч чемпионата в новом календарном году в 11 из 12 последних сезонов, уступив только в 2012 году "Сандерленду";

- "Горожане" пропускают уже в 10 матчах кряду во всех соревнованиях, а это их длиннейшая серия подобного рода с февраля 2015 года;

- следующая победа "Сити" будет 100-й для Гвардиолы у руля "горожан";

- Гвардиола проиграл семь матчей командам Юргена Клоппа — никому из тренеров он не проигрывал чаще;

- Серхио Агуэро забивал во всех своих шести домашних матчах чемпионата против "Ливерпуля", а следующий гол будет для него 250-м в рамках Премьер-Лиги;

- "Ливерпуль" встретил 2019 год с отрывом в семь очков от "Сити" — ни одна команда ранее не теряла титул чемпиона с таким отрывом в начале года;

- всего девятый раз в элитном дивизионе после 20 туров есть команда, еще ни разу не уступившая в чемпионате. Ранее только "Шеффилд Юнайтед" не становился чемпионом (1899/00) из числа тех, кто добирался до этой отметки без поражений;

- "красные" повторили рекорд "Челси" по наименьшему количеству пропущенных голов в элитном дивизионе к 21 туру — восемь, как у "Челси" в сезоне 2004/05;

- "Ливерпуль" выиграл девять матчей чемпионата кряду, но в январе команда побеждала всего в пяти из последних 17 матчей;

- Мохамед Салах забил три гола и отдал две голевые передачи в последних четырех матчах с "Сити" во всех соревнованиях.



Кадровая ситуация



Илкай Гюндоган сможет сыграть после того, как пропустил игру с "Саутгемптоном", как и Кевин Де Брюйне, снова приступивший к тренировкам после мышечной травмы. Фабиан Дельф остается дисквалифицированным, а Бенжамен Менди — в списке долгосрочных потерь, что создает для Пепа Гвардиолы традиционную уже перед матчами "Ливерпуля" дилемму на левом фланге обороны.



У "Ливерпуля" возвращается Джеймс Милнер, пропустивший два матча из-за мышечных проблем, а также выздоровел Альберто Морено, имевший проблемы со спиной. А вот Джордан Хендерсон и Наби Кейта находятся под вопросом.



Тактика



Фернандиньо вернулся, и "Сити" снова победил, но в игре с "Саутгемптоном" мы могли видеть ту брешь, которую легко может использовать "Ливерпуль" в игре с "Сити". После травмы Менди и дисквалификации Дельфа Гвардиола остался с одним только Александром Зинченко на левом фланге обороны, а тот даже с "Сотоном" совершил результативную ошибку и едва не привез пенальти. Что с ним сделает Мохамед Салах, и подумать страшно, если вы болельщик "Сити"!



Очень похожая проблема у Гвардиолы была в противостоянии с "Ливерпулем" в Лиге Чемпионов в прошлом сезоне, и тогда он ее попытался решить переводом налево Лапорта вместе с попыткой сыграть в трех защитников. Что предпримет Пеп сейчас, можно только гадать, так как по части тактики он всегда был большим оригиналом, но выходить с Зинченко на Салаха — что с саблей на танк. Проблема усугубляется тем, что Лапорт стал сейчас ключевым игроком в центре обороны, и его перевод налево может полностью разрушить всю систему игры в защите, которая и так оказалась под ударом в последних матчах. Потому вариант с тремя защитниками все же не исключен.



Есть также вопросы по использованию Кевина Де Брюйне — он остается игроком, который способен сделать разницу в большом матче, хотя бы — дальним ударом, которые в "Сити" позволено использовать в атаке только ему. Но бельгиец отсутствовал продолжительное время, и команда привыкла играть без него — причем достаточно успешно. Де Брюйне — это разрезающие передачи из центральной зоны, дальние удары после смещения с фланга и длинные передачи на ход кому-то из форвардов со своей половины поля, но для "Сити" в игре с "Ливерпулем" это все будет не очень актуально.



На кого точно Гвардиола будет рассчитывать в первую очередь, так это на Агуэро, находящегося в поисках своего 250-го гола и забивающего "Ливерпулю" на "Этихад" в чемпионате всегда. Должны показать свою лучшую игру и Стерлинг с Сане, а также Давид Сильва — именно тот был дирижером атак команды во время ее лучших ноябрьских спектаклей, и от него будет зависеть многое в игре "Сити" сейчас.



Что же касается "Ливерпуля", то у Юргена Клоппа все стабильно и ожидаемо. Есть проблемы с Хендерсоном и Кейта, но вернулся Милнер, а значит никаких проблем нет. Если уж Джеймс легко справился с необходимостью сыграть на правом фланге обороны во время отсутствия Александер-Арнольда, то на своей самой родной позиции правого инсайда будет хорош.



Ориентировочные составы



"Манчестер Сити": Эдерсон — Уолкер, Компани, Лапорт — Фернандиньо — Бернарду Силва, Де Брюйне, Давид Сильва — Стерлинг, Агуэро, Сане



"Ливерпуль": Алиссон — Александер-Арнольд, Ловрен, Ван Дейк, Робертсон — Милнер, Фабиньо, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане



Прогноз



"Манчестер Сити" кажется слишком уязвимым сейчас, чтобы обыграть "Ливерпуль", пребывающий в хорошей форме. Мы могли видеть, что кроме Салаха сейчас очень опасен и Роберто Фирмино, традиционно прибавляющий во втором круге, да и Мане в больших матчах всегда напоминает о себе. Также у "Ливерпуля" есть один из лучших джокеров чемпионата Шакири, а это еще один фактор в пользу "красных". "Ливерпуль" не должен проигрывать в этом матче, а если "Сити" будет часто ошибаться у своих ворот, "красные" возьмут и все три очка.



