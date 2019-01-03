Сульшер: "Я не хочу уходить"

Оле Гуннар Сульшер Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признался, что не хочет уходить из клуба по окончании сезона.

Возглавив "красных дьяволов" на временной основе после увольнения Жозе Моуриньо в декабре, с тех пор Сульшер значительно преобразил команду.

Оле Гуннар выиграл все четыре первых матча в руля "Юнайтед" в чемпионате, что прежде в истории клуба удавалось лишь сэру Мэтту Басби. После победы 0:2 над "Ньюкаслом" норвежец честно признался, что не хотел бы, чтобы эта сказка заканчивалась.

"Конечно, я не хочу уходить в мае. Здесь такая замечательная группа игроков, такая замечательная атмосфера, но для меня важен лишь следующий матч. Я буду делать свою работу до тех пор, пока я здесь".

"Конечно, впереди нас ждут более тяжелые испытания. Пока что мы играли против команд из нижней части таблицы, но мы были обязаны выигрывать эти матчи — ты не можешь победить никого другого, кроме команды, с которой играешь".

"Сегодня мы показали действительно профессиональную и очень надежную игру. Выезды сюда, к такому клубу и с такими фанатами, не бывают простыми, но парни превосходно выдержали это во втором тайме", — цитирует Сульшера The Telegraph.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2019 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1166

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. bezvizdestroyer 03.01.2019 08:49 # bezvizdestroyer
    Похож на ВВП не хочет уходит))

    (ответить)

  2. van-der-slav 03.01.2019 08:16 # van-der-slav
    После марта можно уже делать выводы. Ну и надеюсь в январе хоть одного норм защитника купят. Страшно смотреть когда джонс и линделол владеют мячом.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: