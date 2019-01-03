Сульшер: "Я не хочу уходить"

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признался, что не хочет уходить из клуба по окончании сезона.

Возглавив "красных дьяволов" на временной основе после увольнения Жозе Моуриньо в декабре, с тех пор Сульшер значительно преобразил команду.



Оле Гуннар выиграл все четыре первых матча в руля "Юнайтед" в чемпионате, что прежде в истории клуба удавалось лишь сэру Мэтту Басби. После победы 0:2 над "Ньюкаслом" норвежец честно признался, что не хотел бы, чтобы эта сказка заканчивалась.



"Конечно, я не хочу уходить в мае. Здесь такая замечательная группа игроков, такая замечательная атмосфера, но для меня важен лишь следующий матч. Я буду делать свою работу до тех пор, пока я здесь".



"Конечно, впереди нас ждут более тяжелые испытания. Пока что мы играли против команд из нижней части таблицы, но мы были обязаны выигрывать эти матчи — ты не можешь победить никого другого, кроме команды, с которой играешь".



"Сегодня мы показали действительно профессиональную и очень надежную игру. Выезды сюда, к такому клубу и с такими фанатами, не бывают простыми, но парни превосходно выдержали это во втором тайме", — цитирует Сульшера The Telegraph.