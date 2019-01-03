Сону грустно оставлять "Тоттенхэм" в разгар сезона

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин признался, что ему тяжело оставлять команду в разгар сезона.

Сыграв против "Манчестер Юнайтед" 13 января, Сон отправится в сборную Южной Кореи, чтобы выступить на Кубке Азии. Из-за международного турнира в ОАЭ 26-летний нападающий рискует пропустить до пяти матчей своего клуба.



Потеря Сона станет большим ударом по команде Маурисио Почеттино, которая продолжает борьбу на всех фронтах. К середине сезона южнокореец набрал просто выдающуюся форму, забив восемь голов в девяти последних матчах.



Сону, который в начале сезона также уезжал на Азиатские игры, грустно оставлять "Тоттенхэм" в столь насыщенный период, однако футболист понимает, что должен исполнить долг перед родиной.



"Конечно, мне очень жаль, потому что я и так отсутствовал в сентябре. Мне жаль своих партнеров по команде, болельщиков и тренерский штаб. Это сложная ситуация. Это немного грустно, но Кубок Азии важен для моей страны".



"Надеюсь, я смогу сохранить свою форму в национальной команде, и когда вернусь, снова буду играть хорошо", — цитирует Сона Sky Sports.