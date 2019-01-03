Сону грустно оставлять "Тоттенхэм" в разгар сезона

Сон Хен Мин Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин признался, что ему тяжело оставлять команду в разгар сезона.

Сыграв против "Манчестер Юнайтед" 13 января, Сон отправится в сборную Южной Кореи, чтобы выступить на Кубке Азии. Из-за международного турнира в ОАЭ 26-летний нападающий рискует пропустить до пяти матчей своего клуба.

Потеря Сона станет большим ударом по команде Маурисио Почеттино, которая продолжает борьбу на всех фронтах. К середине сезона южнокореец набрал просто выдающуюся форму, забив восемь голов в девяти последних матчах.

Сону, который в начале сезона также уезжал на Азиатские игры, грустно оставлять "Тоттенхэм" в столь насыщенный период, однако футболист понимает, что должен исполнить долг перед родиной.

"Конечно, мне очень жаль, потому что я и так отсутствовал в сентябре. Мне жаль своих партнеров по команде, болельщиков и тренерский штаб. Это сложная ситуация. Это немного грустно, но Кубок Азии важен для моей страны".

"Надеюсь, я смогу сохранить свою форму в национальной команде, и когда вернусь, снова буду играть хорошо", — цитирует Сона Sky Sports.


Метки Кубок Азии, Саутгемптон, Сон

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2019 07:00

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  1. zzspurs 03.01.2019 08:26 # zzspurs
    Удачи Сонни. Возвращайся поскорее!

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  2. firmino9 03.01.2019 07:16 # firmino9
    А вот и трансферы подъехали

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  3. geyfan-mu 03.01.2019 07:08 # geyfan-mu
    та поxуй, ваще до пи3ды

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