Сарри намекнул, что хочет купить нападающего в январе
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри намекнул, что хочет купить нападающего в зимнее трансферное окно.
Накануне вечером подопечные Сарри были вынуждены довольствоваться ничейным результатом против "Саутгемптона" — 0:0. "Святые" надежно опекали Эдена Азара, а Альваро Мората, подменявший травмированного Оливье Жиру, выглядел неубедительно в качестве наконечника атак. Этой проблеме Маурицио хочет найти "решение".
"Думаю, мы сыграли очень хороший матч на первых 80 метрах поля, но мы были в беде на заключительных 20 метрах. Мы имели голевые моменты — не так много, но в такого рода матче непросто иметь много моментов, потому что темп невысок".
"Конечно, если тебе удается открыть счет, затем ты сможешь создавать много моментов, ведь у тебя появляется свободное пространство. Мы должны постараться найти решение проблемы на заключительных 15-20 метрах".
"В последних матчах мы полностью контролировали игру, против каждого соперника. Однако первый гол дается нам непросто в данный момент времени. Мы должны постараться решить эту проблему".
"Постараюсь ли я купить нападающего? Не знаю. Я не знаю, потому что не я отвечаю за работу на трансферном рынке".
"Я знаю, что должен отвечать за свою сферу. Я стараюсь сделать лучше своих игроков, свою команду, игру в атакующей фазе. Мы должны лучше играть на заключительных 20 метрах".
"Клуб знает мое мнение, мою позицию. Это зависит от руководства", — цитирует Сарри Evening Standard.
03.01.2019 06:00
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"Постараюсь ли я купить нападающего? Не знаю. Я не знаю, потому что не я отвечаю за работу на трансферном рынке".
"Я знаю, что должен отвечать за свою сферу. Я стараюсь сделать лучше своих игроков, свою команду, игру в атакующей фазе. Мы должны лучше играть на заключительных 20 метрах".
"Клуб знает мое мнение, мою позицию. Это зависит от руководства"
Не знаю, не знаю, не знаю...
Блокнотик блять открой
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