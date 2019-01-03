"Юнайтед" одержал четвертую победу подряд при Сульшере
"Манчестер Юнайтед" одержал свою четвертую победу подряд в Премьер-Лиге и впервые при Оле Гуннаре Сульшере не пропустил, огорчив двумя безответными голами "Ньюкасл".
Главный тренер "сорок" Рафаэль Бенитес не стал сильно тасовать состав своей команды после ничейного матча с "Уотфордом" (1:1), лишь выпустив Фабиана Шера вместо Федерико Фернандеса.
В старт "красных дьяволов" вернулись Фил Джонс, Антонио Валенсия и Хуан Мата, заменив Эрика Байи, Эшли Янга и Джесси Лингарда. Алексис Санчес расположился в запасе.
"Юнайтед" сразу же принялся владеть мячом и ходить вперед, однако очень скоро и "Ньюкасл" показал зубы. Кристиан Атсу дважды проверил голкипера гостей Давида Де Хеа ударами из пределов штрафной площади, а Саломон Рондон уже был готов расстрелять ворота, но в последний момент Джонс исправился за свою потерю несколькими секундами ранее и безупречно сыграл в подкате.
После этого всплеска хозяева успокоились и сосредоточились на обороне своих ворот. Правда, в защите "Ньюкасл" был далеко не безгрешен и Мартину Дубравке, визави Де Хеа, пришлось пережить несколько неприятнейших моментов.
Дожать своего соперника до перерыва "Юнайтед" не удалось. Более того, ближе к окончанию первого тайма игра успокоилась, а опасность перестала возникать.
Зато во втором тайме вновь пошла достаточно веселая игра. Как и соперник, "дьяволы" не могли похвастать железобетонной обороной, а потому горячо попеременно становилось на обоих концах поля.
Неслучайно, что именно ошибка привела к тому, что счет в матче был открыт. До сих пор безупречный Дубравка отразил мяч перед собой после удара Маркуса Рэшфорда со штрафного, а едва вышедший на замену Ромелу Лукаку своим первым же касанием сыграл на добивании — 0:1.
После пропущенного гола "Ньюкасл"принялся атаковать еще активнее, явно чувствуя, что шансы забить есть. Однако на 80-й минуте "дьяволы" прикончили интригу, разыграв быструю комбинацию. Появившийся со скамейки Санчес сделал передачу с подступов к штрафной внутрь площадки на Рэшфорда, который принял мяч, а затем нанес удар низом мимо голкипера — 0:2. На этом игра окончательно успокоилась.
Обе команды были уверены в себе и продемонстрировали большое желание, но в то же время обе немало ошибались в обороне. "Юнайтед" лучше воспользовался осечками соперника, однако Давид Де Хеа должен благодарить удачу, что не пропустил в этом матче.
"Ньюкасл" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
03.01.2019 01:00
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Последние комментарии:
Михаил как будто свой обзор писал с текстовой трансляции на майскор. По факту кроме выхода медленного Рондона у ворот МЮ пожара не было. Атсу из трёх ударов в сторону ворот, только один в створ, да и тот медленно катился.
Короче победа на классе, всех поздравляю!
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Ньюкасл донный, защита в лоскуты у них. Но огрызается ведь - прошли 3 атаки аж до удара по воротам. Вот именно про это я и говорил, что матч против команды Рафы покажет суть. Он на фоне донной команды принимает иногда интересные тактические решения, которые обычно можно ждать только от топов. Вот на эти "хитрости" щас и смотрю. Пока донный Ньюкасл уже нарушил спокойствие Де Хея.
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с победой, объективно Ньюкасл был сильнее предыдущих 3-х соперников, сражался. В защите пожары по прежнему не угасают. Посмотрим что будет в матче вс Тоттенхема
(ответить)
Ну тут как я и предсказывал, Касл дал бой. Посмотрим на МЮ в матче против шпор.
(ответить)
сыграли неплохо(
Валенсия никакой,нужен опытный пз\цз
был бы Диаме возможно потеряли бы очки
Матич агент Моура
рад за наше нападение особняком за Санчеза
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Первый там ни о чем, второй порадовал забитыми голами, ну и то что не пропустили!
(ответить)
Если Сульшер выиграет все свои оставшиеся матчи и возьмет титул, Клопп завершит карьеру от горя.
(ответить)
Справедливо. Додавили, в конце могли еще 1-2 забить, но тут хватило.
Лукаку прям палочка-выручалочка, 2 матч подряд гол сразу после замены)
Шелви надо было выгонять к чертям после фола на Погба.
Ну а теперь наконец-то следующая игра со шпорами, которая много покажет и объяснит. Ну и с Редингом в кубке, там наверно половина запаса будет.
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офигеть, сухарь у дехеи. пожалели сороки. в матче с ттх как бы больше трех не пропустить
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Посмотрим на скум против шпрот. Пока что соперники изичные были, но все равно разница в игре есть.
(ответить)
С победой
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Оле респект воодушевил команду, уже хорошо
результат отличный, скорость крейсерская
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Несите кубок
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