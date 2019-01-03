"Юнайтед" одержал четвертую победу подряд при Сульшере

"Манчестер Юнайтед" одержал свою четвертую победу подряд в Премьер-Лиге и впервые при Оле Гуннаре Сульшере не пропустил, огорчив двумя безответными голами "Ньюкасл".

Главный тренер "сорок" Рафаэль Бенитес не стал сильно тасовать состав своей команды после ничейного матча с "Уотфордом" (1:1), лишь выпустив Фабиана Шера вместо Федерико Фернандеса.



В старт "красных дьяволов" вернулись Фил Джонс, Антонио Валенсия и Хуан Мата, заменив Эрика Байи, Эшли Янга и Джесси Лингарда. Алексис Санчес расположился в запасе.



"Юнайтед" сразу же принялся владеть мячом и ходить вперед, однако очень скоро и "Ньюкасл" показал зубы. Кристиан Атсу дважды проверил голкипера гостей Давида Де Хеа ударами из пределов штрафной площади, а Саломон Рондон уже был готов расстрелять ворота, но в последний момент Джонс исправился за свою потерю несколькими секундами ранее и безупречно сыграл в подкате.



После этого всплеска хозяева успокоились и сосредоточились на обороне своих ворот. Правда, в защите "Ньюкасл" был далеко не безгрешен и Мартину Дубравке, визави Де Хеа, пришлось пережить несколько неприятнейших моментов.



Дожать своего соперника до перерыва "Юнайтед" не удалось. Более того, ближе к окончанию первого тайма игра успокоилась, а опасность перестала возникать.



Зато во втором тайме вновь пошла достаточно веселая игра. Как и соперник, "дьяволы" не могли похвастать железобетонной обороной, а потому горячо попеременно становилось на обоих концах поля.



Неслучайно, что именно ошибка привела к тому, что счет в матче был открыт. До сих пор безупречный Дубравка отразил мяч перед собой после удара Маркуса Рэшфорда со штрафного, а едва вышедший на замену Ромелу Лукаку своим первым же касанием сыграл на добивании — 0:1.



После пропущенного гола "Ньюкасл"принялся атаковать еще активнее, явно чувствуя, что шансы забить есть. Однако на 80-й минуте "дьяволы" прикончили интригу, разыграв быструю комбинацию. Появившийся со скамейки Санчес сделал передачу с подступов к штрафной внутрь площадки на Рэшфорда, который принял мяч, а затем нанес удар низом мимо голкипера — 0:2. На этом игра окончательно успокоилась.



Обе команды были уверены в себе и продемонстрировали большое желание, но в то же время обе немало ошибались в обороне. "Юнайтед" лучше воспользовался осечками соперника, однако Давид Де Хеа должен благодарить удачу, что не пропустил в этом матче.



"Ньюкасл" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче