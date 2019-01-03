"Челси" и "Саутгемптон" сыграли без голов
Отсутствие креатива впереди не позволило "Челси" одержать победу в домашнем противостоянии с "Саутгемптоном" — 0:0.
По сравнению с минимальной победой над "Кристал Пэлас" в стартовом составе "синих" появился Альваро Мората, заменив в нападении травмированного Оливье Жиру.
А вот наставник "святых" Ральф Хазенхюттль произвел сразу восемь перестановок по сравнению с поражением 1:3 от "Манчестер Сити", поменяв даже голкипера.
С самого начала матча "Челси" безраздельно владел мячом, однако играл на невысоких скоростях и не имел свободного пространства.
Подавляющее территориальное преимущество хозяев не находило отражения на количестве опасных моментов, и за первый тайм "синие" лишь раз по-настоящему приблизились к голу, однако Ганн отразил удар в упор Эдена Азара на 34-й минуте. Вообще, дебютант Ангус чувствовал себя очень уверенно, безошибочно выполняя рутинную вратарскую работу.
Не клеилась атакующая игра у хозяев и после перерыва. Лишь Азар вновь отметился ударом, но Ганн вновь не позволил ему отличиться.
На 70-й минуте незаметный Мората все-таки поразил ворота Ганна, однако лайнсмен зафиксировал офсайд — гол был отменен.
Как ни старался "Челси", но вырвать победу так и не смог. "Святые" намертво ухватились за ничью и уверенно провели концовку.
"Саутгемптон" практически весь матч провел в обороне, однако эта рискованная ставка на ничью себя оправдала — дебютант Ангус Ганн поймал кураж, а его защитники в большинстве ситуацией действовали надежно. "Челси" не хватило креатива и свежести, чтобы продавить "святых".
"Челси" — "Саутгемптон". Отчет о матче
03.01.2019 00:45
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Последние комментарии:
Единственный позитив, который я увидел в этом матче - это то, что из-за травмы Виллиана Сарри все-таки пришлось выпустить РЛЧ. И сразу стало понятно, что делать это надо было без всяких травм. А в остальном - same old sh..
(ответить)
Шанс остаться в 4ке призрачен. Со всеми топами кроме шпор играем на выезде, где собираемся побеждать, знаю! Дважды в Манчестере и в Ливерпуле, а до этого в Арсенале. И наплевать на святых и иже с ними
(ответить)
Судья боковой сука отнял чистый гол у бедного Мората...Челси заслужил победу..
(ответить)
админ убери это гамн0 с главной и ставь нормальных топарей
(ответить)
Похоже , вопрос времени когда мы вылетим из 4-ки, это просто позор, очков с аутсайдерами не набираем , какая нам ЛЧ, что мы там покажем
(ответить)
Главную меняйте. Одно нытьё тут
(ответить)
Обосрался ч0льси, а говорят о Ливере, ехехехехех.
(ответить)
Назара прикрыли-вот и результат, что и говорить команда одного игрока, если свалит, то даже в ЛЕ не пробьются на следующий год
(ответить)
купите форварда нормального! да хоть того же Уилсона, хуже не будет
(ответить)
Какова креатива нехватило??? Просто Сотон допинга нажрался и гол Мораты незащитали мудаки!!! Думаю Ливеру бы защитали такой гол их тянут зауши....
(ответить)
атака слабая пи3дец, с такой атакой только в лиге европы играть
(ответить)
Все по схеме прошлого года, следующий шаг - ничья с Форестом и переигровка, потом кладемся трупом со шпорами и проигрываем дома Ньюкаслу. Обсуждать самы игру нет смысла по одной причине - игры не было, господа.С Челси очень легко играть. Но в 6ке удержимся и будем строить новую команду без Азара и без ЛЧ. Купить лавочника из Дортмунда за 64 евро - браво господа, шампамское в студию
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Ээхх Азар, переходи в Ливерпуль, там ты выиграл бы и ЗМ)
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Днората молодец ска.
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Эхх Челси . Скоро этот мю догонят вас )
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Короче как обычно, некому забивать и некому отдать последний пас. Хотя пару моментов было. Нужен нападающий и вингер и как можно скорее. Радует только оборона и в особенности Луизка, в последних матчах шикарно играет. Может рили отошёл уже от годового периода без футбола. Ну и ВАР уже пора вводить, заебали блять.
П.С. Хз кто будет играть в следующем матче, пол команды ведь сломано теперь.
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Днората в деле.
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Далбаёбик, выходи ))
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опять не везет, мячи в миллиметрах от ворот проходят, пенку не поставили, оффсайд хоть и был но миллиметровый, почему судьи хотя бы 1 раз не ошибутся в сторону Челси или не подсудят? почему такое невезение у одних и такое тотальнейшее везение у лузерки? ну 6лять даже слепой увидит здесь кого тащат к титулу! чмората худший нападающий Челси за всю историю, он абсолютно 0, даже хуже делает, побыстрее бы его продали уже в январе и взяли бы Игуаина, иначе будем мимо 4....
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В гонке
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