"Челси" и "Саутгемптон" сыграли без голов

Отсутствие креатива впереди не позволило "Челси" одержать победу в домашнем противостоянии с "Саутгемптоном" — 0:0.

По сравнению с минимальной победой над "Кристал Пэлас" в стартовом составе "синих" появился Альваро Мората, заменив в нападении травмированного Оливье Жиру.



А вот наставник "святых" Ральф Хазенхюттль произвел сразу восемь перестановок по сравнению с поражением 1:3 от "Манчестер Сити", поменяв даже голкипера.



С самого начала матча "Челси" безраздельно владел мячом, однако играл на невысоких скоростях и не имел свободного пространства.



Подавляющее территориальное преимущество хозяев не находило отражения на количестве опасных моментов, и за первый тайм "синие" лишь раз по-настоящему приблизились к голу, однако Ганн отразил удар в упор Эдена Азара на 34-й минуте. Вообще, дебютант Ангус чувствовал себя очень уверенно, безошибочно выполняя рутинную вратарскую работу.



Не клеилась атакующая игра у хозяев и после перерыва. Лишь Азар вновь отметился ударом, но Ганн вновь не позволил ему отличиться.



На 70-й минуте незаметный Мората все-таки поразил ворота Ганна, однако лайнсмен зафиксировал офсайд — гол был отменен.



Как ни старался "Челси", но вырвать победу так и не смог. "Святые" намертво ухватились за ничью и уверенно провели концовку.



"Саутгемптон" практически весь матч провел в обороне, однако эта рискованная ставка на ничью себя оправдала — дебютант Ангус Ганн поймал кураж, а его защитники в большинстве ситуацией действовали надежно. "Челси" не хватило креатива и свежести, чтобы продавить "святых".



"Челси" — "Саутгемптон". Отчет о матче