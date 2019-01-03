"Челси" и "Саутгемптон" сыграли без голов

Альваро Мората Отсутствие креатива впереди не позволило "Челси" одержать победу в домашнем противостоянии с "Саутгемптоном" — 0:0.

По сравнению с минимальной победой над "Кристал Пэлас" в стартовом составе "синих" появился Альваро Мората, заменив в нападении травмированного Оливье Жиру.

А вот наставник "святых" Ральф Хазенхюттль произвел сразу восемь перестановок по сравнению с поражением 1:3 от "Манчестер Сити", поменяв даже голкипера.

С самого начала матча "Челси" безраздельно владел мячом, однако играл на невысоких скоростях и не имел свободного пространства.

Подавляющее территориальное преимущество хозяев не находило отражения на количестве опасных моментов, и за первый тайм "синие" лишь раз по-настоящему приблизились к голу, однако Ганн отразил удар в упор Эдена Азара на 34-й минуте. Вообще, дебютант Ангус чувствовал себя очень уверенно, безошибочно выполняя рутинную вратарскую работу.

Не клеилась атакующая игра у хозяев и после перерыва. Лишь Азар вновь отметился ударом, но Ганн вновь не позволил ему отличиться.

На 70-й минуте незаметный Мората все-таки поразил ворота Ганна, однако лайнсмен зафиксировал офсайд — гол был отменен.

Как ни старался "Челси", но вырвать победу так и не смог. "Святые" намертво ухватились за ничью и уверенно провели концовку.

"Саутгемптон" практически весь матч провел в обороне, однако эта рискованная ставка на ничью себя оправдала — дебютант Ангус Ганн поймал кураж, а его защитники в большинстве ситуацией действовали надежно. "Челси" не хватило креатива и свежести, чтобы продавить "святых".

"Челси" — "Саутгемптон". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2019 00:45

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Последние комментарии:




  1. chebrec 03.01.2019 01:02 # chebrec
    Единственный позитив, который я увидел в этом матче - это то, что из-за травмы Виллиана Сарри все-таки пришлось выпустить РЛЧ. И сразу стало понятно, что делать это надо было без всяких травм. А в остальном - same old sh..

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  2. chebrec 03.01.2019 00:59 # chebrec
    Шанс остаться в 4ке призрачен. Со всеми топами кроме шпор играем на выезде, где собираемся побеждать, знаю! Дважды в Манчестере и в Ливерпуле, а до этого в Арсенале. И наплевать на святых и иже с ними

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  3. pamirbarkhorog 03.01.2019 00:58 # pamirbarkhorog
    Судья боковой сука отнял чистый гол у бедного Мората...Челси заслужил победу..

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  4. sir-alex-67 03.01.2019 00:58 # sir-alex-67
    админ убери это гамн0 с главной и ставь нормальных топарей

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  5. chebrec 03.01.2019 00:57 # chebrec
    Похоже , вопрос времени когда мы вылетим из 4-ки, это просто позор, очков с аутсайдерами не набираем , какая нам ЛЧ, что мы там покажем

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  6. januzaj00 03.01.2019 00:57 # januzaj00
    Главную меняйте. Одно нытьё тут

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  7. slash-lfc 03.01.2019 00:57 # slash-lfc
    Обосрался ч0льси, а говорят о Ливере, ехехехехех.

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  8. reams 03.01.2019 00:55 # reams
    Назара прикрыли-вот и результат, что и говорить команда одного игрока, если свалит, то даже в ЛЕ не пробьются на следующий год

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  9. wolfsmensch 03.01.2019 00:53 # wolfsmensch
    купите форварда нормального! да хоть того же Уилсона, хуже не будет

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  10. chelsiukpro 03.01.2019 00:53 # chelsiukpro
    Какова креатива нехватило??? Просто Сотон допинга нажрался и гол Мораты незащитали мудаки!!! Думаю Ливеру бы защитали такой гол их тянут зауши....

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  11. al-faarabi 03.01.2019 00:53 # al-faarabi
    атака слабая пи3дец, с такой атакой только в лиге европы играть

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  12. chebrec 03.01.2019 00:52 # chebrec
    Все по схеме прошлого года, следующий шаг - ничья с Форестом и переигровка, потом кладемся трупом со шпорами и проигрываем дома Ньюкаслу. Обсуждать самы игру нет смысла по одной причине - игры не было, господа.С Челси очень легко играть. Но в 6ке удержимся и будем строить новую команду без Азара и без ЛЧ. Купить лавочника из Дортмунда за 64 евро - браво господа, шампамское в студию

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  13. liverpool-95 03.01.2019 00:49 # liverpool-95
    Ээхх Азар, переходи в Ливерпуль, там ты выиграл бы и ЗМ)

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  14. dwayne 03.01.2019 00:48 # dwayne
    Днората молодец ска.

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  15. liverpool-95 03.01.2019 00:48 # liverpool-95
    Эхх Челси . Скоро этот мю догонят вас )

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  16. ccchelsea 03.01.2019 00:48 # ccchelsea
    Короче как обычно, некому забивать и некому отдать последний пас. Хотя пару моментов было. Нужен нападающий и вингер и как можно скорее. Радует только оборона и в особенности Луизка, в последних матчах шикарно играет. Может рили отошёл уже от годового периода без футбола. Ну и ВАР уже пора вводить, заебали блять.
    П.С. Хз кто будет играть в следующем матче, пол команды ведь сломано теперь.

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  17. danny949494 03.01.2019 00:46 # danny949494
    Днората в деле.

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  18. slash-lfc 03.01.2019 00:46 # slash-lfc
    Далбаёбик, выходи ))

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  19. bezviz 03.01.2019 00:46 # bezviz
    опять не везет, мячи в миллиметрах от ворот проходят, пенку не поставили, оффсайд хоть и был но миллиметровый, почему судьи хотя бы 1 раз не ошибутся в сторону Челси или не подсудят? почему такое невезение у одних и такое тотальнейшее везение у лузерки? ну 6лять даже слепой увидит здесь кого тащат к титулу! чмората худший нападающий Челси за всю историю, он абсолютно 0, даже хуже делает, побыстрее бы его продали уже в январе и взяли бы Игуаина, иначе будем мимо 4....

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  20. ry-l 03.01.2019 00:46 # ry-l
    В гонке

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