Переход Соланке в "Кристал Пэлас" сорвался

Ожидаемый переход нападающего "Ливерпуля" Доминика Соланке в "Кристал Пэлас" на правах аренды не состоится. "Орлы" уже ищут другого игрока на проблемную позицию.

В минувший уикенд главный тренер "Пэлас" Рой Ходжсон и президент лондонского клуба Стив Пэриш подтвердили газетные слухи насчет своей заинтересованности в 21-летнем Соланке.



Игрок молодежной сборной Англии уже прошел медицинское обследование в Лондоне, но по итогам этой процедуры, сообщает BBC, клуб с "Селхерст Парк" решил не брать Доминика в аренду до конца сезона.



В этом сезоне Соланке не сыграл ни минуты за первую команду "Ливерпуля", а несколько последних недель пропустил с мышечным повреждением. Сомнения насчет физической формы Доминика и заставили "Пэлас" отказаться от сделки.



В услугах бывшего игрока "Челси" все еще заинтересованы "Хаддерсфилд", "Брайтон" и некоторые клубы Чемпионшипа, поэтому Соланке сохраняет все шансы уйти в аренду в это трансферное окно.



Что касается "орлов", то теперь они, как утверждает Daily Mail, обратили свой взор на нападающего "Челси" Мичи Батшуайи, который этот сезон проводит в "Валенсии" на правах аренды.



25-летний бельгиец забил только три гола в Испании, включая единственный в Ла Лиге, поэтому в "Валенсии" не прочь досрочно отказаться от услуг Батшуайи, который в последних матчах даже потерял место в основе.