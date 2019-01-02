Гари Кэхилл близок к переходу в "Фулхэм"

"Фулхэм" лидирует в борьбе за капитана "Челси" Гари Кэхилла, который настроен покинуть "Стэмфорд Бридж" в этом месяце.

По информации Evening Standard, Кэхилл хотел покинуть "Челси" еще прошлым летом, когда понял, что не входит в планы нового главного тренера Маурицио Сарри, который в качестве пары своих основных центральных защитников избрал Давида Луиса и Антонио Рюдигера.



В этом сезоне Премьер-Лиги 32-летний Кэхилл отметился только одним появлением на замену, поэтому расставание с опытным защитником уже не видится боссам клуба такой большой проблемой, как могло показаться летом.



И хотя контракт Гари истекает через шесть месяцев, ожидается, что "Челси" пойдет на встречу преданному игроку и позволит тому беспрепятственно уйти в январе. Кэхилл волен сам выбрать себе клуб.



Ранее Кэхилла связывали с переходом в "Арсенал", однако Evening Standard стало известно, что Гари, по всей видимости, продолжит карьеру в "Фулхэме", который был разгромлен "канонирами" на этой неделе со счетом 4:1.



"Дачники" остаются самой пропускающей командой Премьер-Лиги, поэтому опыт Кэхилла им определенно пригодится. Гари же сможет гарантированно обеспечить себе игровой практикой, не уезжая из Лондона. В "Фулхэме" уверены, что смогут в ближайшее время подписать англичанина.