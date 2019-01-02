Агент: "Озил видит свое будущее в "Арсенале"

Агент полузащитника "Арсенала" Месута Озила опроверг слухи о том, что его клиент может покинуть "Эмирейтс" в зимнее трансферное окно.

В последние недели Озил стал редким гостем на футбольном поле. Отсутствие своего самого высокооплачиваемого игрока главный тренер "канониров" Унаи Эмери объяснял проблемами со здоровьем и тактическими решениями.



В прессе поползли слухи, что Эмери будет рад избавиться от Озила в январе. Поговаривали, что "Арсенал" даже рассматривает вариант с уходом Месута в аренду. Однако агент Эркют Согут поспешил внести ясность насчет будущего 30-летнего немца.



"Я бы предпочел не обсуждать на публике ситуацию Месута, но, учитывая недавние спекуляции насчет его ухода из "Арсенала", я чувствую важным внести некоторую ясность, чтобы мы могли с этим покончить и сосредоточиться на футболе".



"Месут заключил новый контракт в прошлом январе, потому что он видит свое будущее в "Арсенале", и с тех пор в его сознании ничего не изменилось. Он хочет остаться на весь срок своего контракта и, возможно, дольше".



"Месут на 100 процентов предан "Арсеналу". Он любит клуб, разделяет его ценности и не хочет быть где-либо еще".



"Он гордится тем, что носит эту футболку, и для него честь представлять "Арсенал" на поле и за его пределами. Он берет на себя ответственность, являясь одним из капитанов на этот сезон, делает это очень серьезно, и у него отличные отношения со своим партнерами по команде, тренерским штабом и фанатами", — сообщил Согут Goal.