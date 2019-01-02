Бенитес ожидает, что "Юнайтед" поднимется выше

Наставник "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес заявил, что попадание в топ-4 Премьер-Лиги должно быть минимальной целью для клуба масштаба "Манчестер Юнайтед".

После трех побед кряду при Оле Гуннаре Сульшере "красные дьяволы" все еще занимают только шестую позицию в Премьер-Лиге, хотя их отставание от зоны Лиги Чемпионов сократилось до восьми очков.



Бенитес, чья команда в среду вечером сразится с подопечными Сульшера, убежден, что "Юнайтед" находится не на своем месте и в ближайшие месяцы поднимется выше.



"Это команда, которая должна с легкостью попадать в топ-4. Для меня это предельно очевидно. Они могут соперничать с "Манчестер Сити", "Ливерпулем" — любым. Мы говорим об одном из крупнейших клубов мира во всех отношениях".



"У них настолько классные игроки, что если ты хочешь набрать очки против них, ты должен сыграть действительно хорошо", — цитирует Бенитеса Sky Sports.