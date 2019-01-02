Клопп и Гвардиола назвали команды друг друга "лучшими"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал "Манчестер Сити" "лучшей командой в мире" и услышал похожий комплимент от Хосепа Гвардиолы в адрес своего коллектива.
В четверг вечером на "Этихад" сойдутся лидеры Премьер-Лиги с действующими чемпионами. Несмотря на то, что накануне "Тоттенхэм" вновь оттеснил "горожан" на третью строчку в таблице, Клопп продолжает считать команду Гвардиолы фаворитом.
"Матч против "Манчестер Сити" будет обычным, но одним из самых сложных, потому что в современном футболе сложно найти матч сложнее".
"У них очень сильная команда и выдающийся тренер. Пока не сыграл с ними, никогда не знаешь, чем все закончится".
"Мы должны быть готовы сыграть как можно лучше, быть смелыми, демонстрировать свое желание и свою злость, как во всех других матчах. На мой взгляд, наш соперник является лучшей командой в мире", — цитирует Клоппа Sky Sports.
Гвардиола, коллега Клоппа по тренерскому цеху, тоже не поскупился на похвалу в адрес соперника, заявив, что "Ливерпулю" нет равных во всей Европе.
"Я ощущаю этот матч как возможность для нас сократить отставание, однако наше концентрация должна быть такой же, как и в любом другом матче. Каждый спрашивает, что мы будем делать, если проиграем, но мы должны сосредоточиться на том, чтобы сыграть в свою игру и добиться победы".
"В данный момент "Ливерпуль" является лучшей командой Европы в плане стабильности и тому, как они контролируют детали в своей игр. Это хорошее испытание для нас", — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.
02.01.2019 19:00
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Последние комментарии:
Барса, Юве смеются
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осыпают друг друга комплиментами перед матчем.
главное покажите привлекательный футбик.
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так-то Челси на втором по тратам, после Сити, лучшие транжиры в ландонах и манчестерах, Ливерпуль только четвертый от силы:)
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4, 7 или 10 - вот, в чем вопрос.
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Матч топовый будет. Ставлю на минимальную победу Сити.
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Клопп, лысы и Сарри - три самых главных лимонника АПЛ.
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