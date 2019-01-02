Клопп: "Челси" совершил хорошее приобретение в лице Пулишича"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что "Челси" совершил хорошее приобретение в лице атакующего полузащитника дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича.

Ранее в среду было официально объявлено, что "синие" договорились о приобретении Пулишича у "Боруссии" за 58 миллионов фунтов. Кристиан доиграет сезон в Дортмунде, а уже следующим летом присоединится к команде Маурицио Сарри.



Эта сделка вошла в топ-10 самых дорогостоящих трансферов в истории Премьер-Лиги, однако Клопп, поработавший с Пулишичем в "Боруссии" и затем пытавшийся переманить Кристиана в "Ливерпуль", считает, что "Челси" с умом потратил деньги.



"У "Челси" стало на одного хорошего игрока больше. Он действительно хороший игрок. Я достаточно давно его знаю и внимательно следил за его развитием, и это хорошее приобретение для "Челси". Также это хорошая сделка для Дортмунда, потому что они смогут сохранить его до конца сезона. В Англию приедет играть еще один искусный парень", — цитирует Клоппа Daily Mail.