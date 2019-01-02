Клопп: "Челси" совершил хорошее приобретение в лице Пулишича"

Юрген Клопп и Кристиан Пулишич Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что "Челси" совершил хорошее приобретение в лице атакующего полузащитника дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича.

Ранее в среду было официально объявлено, что "синие" договорились о приобретении Пулишича у "Боруссии" за 58 миллионов фунтов. Кристиан доиграет сезон в Дортмунде, а уже следующим летом присоединится к команде Маурицио Сарри.

Эта сделка вошла в топ-10 самых дорогостоящих трансферов в истории Премьер-Лиги, однако Клопп, поработавший с Пулишичем в "Боруссии" и затем пытавшийся переманить Кристиана в "Ливерпуль", считает, что "Челси" с умом потратил деньги.

"У "Челси" стало на одного хорошего игрока больше. Он действительно хороший игрок. Я достаточно давно его знаю и внимательно следил за его развитием, и это хорошее приобретение для "Челси". Также это хорошая сделка для Дортмунда, потому что они смогут сохранить его до конца сезона. В Англию приедет играть еще один искусный парень", — цитирует Клоппа Daily Mail.


Метки Боруссия, Клопп, Ливерпуль, Пулишич, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.01.2019 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1406

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. pavlix76 02.01.2019 18:48 # pavlix76
    Ну, не знаю, статистика у него никакая.

    (ответить)

  2. alexomck 02.01.2019 18:41 # alexomck
    норм издёвка от Клоппа, хоть раз смог:)

    (ответить)

  3. scouser2005 02.01.2019 18:34 # scouser2005
    Вот Клопп топ, говорит от души, что дескать хорошее приобретение у соперников, а не морщится как Жозе, как лиса из басни, что мол "кислый виноград".

    (ответить)

  4. gin 02.01.2019 18:27 # gin
    У парня есть хороший потенциал вырасти в игрока мирового уровня, но потеря места в основе свидетельствует о его нестабильности. Нужен правильный подход в тренировочном процессе и все будет в порядке.

    (ответить)

  5. arman-kz 02.01.2019 18:16 # arman-kz
    А почему он в Дортмунде в основу не проходит? Форму потерял?

    (ответить)

  6. ccchelsea 02.01.2019 18:09 # ccchelsea
    Пока что рано что-то говорить, надо посмотреть какая ему роль уготована в Челси. Если например сходу бросят в основу, то это будет скорее всего жопка.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: