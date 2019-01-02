Клопп: "Челси" совершил хорошее приобретение в лице Пулишича"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что "Челси" совершил хорошее приобретение в лице атакующего полузащитника дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича.
Ранее в среду было официально объявлено, что "синие" договорились о приобретении Пулишича у "Боруссии" за 58 миллионов фунтов. Кристиан доиграет сезон в Дортмунде, а уже следующим летом присоединится к команде Маурицио Сарри.
Эта сделка вошла в топ-10 самых дорогостоящих трансферов в истории Премьер-Лиги, однако Клопп, поработавший с Пулишичем в "Боруссии" и затем пытавшийся переманить Кристиана в "Ливерпуль", считает, что "Челси" с умом потратил деньги.
"У "Челси" стало на одного хорошего игрока больше. Он действительно хороший игрок. Я достаточно давно его знаю и внимательно следил за его развитием, и это хорошее приобретение для "Челси". Также это хорошая сделка для Дортмунда, потому что они смогут сохранить его до конца сезона. В Англию приедет играть еще один искусный парень", — цитирует Клоппа Daily Mail.
02.01.2019 18:00
Просмотров: 1406
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ну, не знаю, статистика у него никакая.
(ответить)
норм издёвка от Клоппа, хоть раз смог:)
(ответить)
Вот Клопп топ, говорит от души, что дескать хорошее приобретение у соперников, а не морщится как Жозе, как лиса из басни, что мол "кислый виноград".
(ответить)
У парня есть хороший потенциал вырасти в игрока мирового уровня, но потеря места в основе свидетельствует о его нестабильности. Нужен правильный подход в тренировочном процессе и все будет в порядке.
(ответить)
А почему он в Дортмунде в основу не проходит? Форму потерял?
(ответить)
Пока что рано что-то говорить, надо посмотреть какая ему роль уготована в Челси. Если например сходу бросят в основу, то это будет скорее всего жопка.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий