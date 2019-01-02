"Вулверхэмптон" договаривается с "Челси" о покупке Абрахэма

"Вулверхэмптон" ведет переговоры с "Челси" о приобретении нападающего "Астон Виллы" Тэмми Абрахэма.

Прошлым летом "синие" отправили 21-летнего Абрахэма в аренду на "Вилла Парк", где Тэмми блестяще себя проявляет, забив уже 16 голов в рамках Чемпионшипа.



Ранее ходили слухи, что "Челси" может досрочно вернуть Тэмми в январе. Однако если это и произойдет, то только для последующей продажи игрока молодежной сборной Англии.



Как стало известно Sky Sports, "волки" уже договариваются с "Челси" об условиях трансфера Абрахэма. Клуб со "Стэмфорд Бридж" может выручить за своего воспитанника около 18 миллионов фунтов, хотя пока стоимость нападающего не согласована.



Добавим, что это уже третья аренда для Абрахэма. Тэмми находится в системе "Челси" с 2004 года, но за первую команду "синих" провел лишь два матча в рамках Премьер-Лиги.