"Ювентус" подтвердил свой интерес к Рэмси

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи подтвердил, что его клуб заинтересован в полузащитнике "Арсенала" Аароне Рэмси.

Согласно слухам, на 28-летнего игрока сборной Уэльса, который по окончании сезона станет свободным агентом, претендуют некоторые из крупнейших клубов Европы.



Лишь накануне издание Sky Sports сообщало, что приоритетным вариантом самого Аарона является "Ювентус". А теперь появилось подтверждение встречного интереса чемпионов Серии А к Рэмси.



"Он отличный игрок, он нам очень нравится, и он выступает за отличную команду. Его контракт близится к своему завершению, и мы всегда следим за такого рода ситуациями на трансферном рынке, поэтому нам известно насчет Рэмси".



"Повторюсь: пока что он игрок "Арсенала", вдобавок мы не единственная команда, которая хочет его", — цитирует Паратичи Evening Standard.