21-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей среды

В среду 2 января шестью поединками продолжится 21-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВУЛВЕРХЭМПТОН — КРИСТАЛ ПЭЛАС 22:45



В этот праздничный период "Вулверхэмптон" и "Кристал Пэлас" преподнесли по сенсации, одержав по победе в гостях у "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити", соответственно. На бумаге "волки" выглядят фаворитами, но они проиграли четыре из шести последних домашних матчей, тогда как "орлы", как кажется, предпочитают выездные поединки домашним — в двух последних гостевых матчах они забили столько же, сколько за весь сезон на "Селхерст Парк". "Вулверхэмптон" потерпел лишь одно поражение в 12 последних встречах с "Пэлас" в рамках высшего дивизиона — 1:0 в январе 1980.



"Вулверхэмптону" предстоит оценить состояние атакующих игроков Диогу Жоты и Адамы Траоре.



На появление в старте "Пэлас" претендуют Макс Майер и Коннор Уикхэм. Кристиан Бентеке продолжает лечиться.



ВЕСТ ХЭМ — БРАЙТОН 22:45



В минувший уикенд "Вест Хэм" внезапно оступился на "Тер Мур", хотя до поражения 2:0 от "Бернли" выиграл пять матчей из шести. А вот "Брайтон" в субботу одержал свою первую победу в пяти последних поединках, благодаря чему сохранил приличный отрыв от зоны вылета и пока может не переживать за свою прописку в элите. С момента выхода "чаек" в Премьер-Лигу, они выиграли все три встречи с "молотобойцами".



"Вест Хэм" может устроить дебют для полузащитника Самира Насри. Пабло Сабалета надеется вернуться после болезни. Хавьера Эрнандеса все еще беспокоит задняя поверхность бедра.



"Брайтон" на месяц лишился Хосье Искьердо, но Антони Нокар уже выздоровел. Мэтт Райан и Алиреза Джаханбахш уехали на Кубок Азии.



ХАДДЕРСФИЛД — БЕРНЛИ 22:45



Обе команды встретили Новый год в зоне вылета, поэтому очная встреча приобретает повышенное значение для обеих — особенно для "Хаддерсфилда", который отстает от спасительного места уже на пять очков и который потерпел уже семь поражений подряд. Такого рода выезд видится отличной возможностью для "Бернли" продолжить свое восхождение по таблице после победы над "Вест Хэмом". Все три встречи этих соперников в Премьер-Лиге завершились вничью и принесли только два гола.



В лазарете "Хаддерсфилда" остаются Аарон Муй, Данни Уильямс, Абдельхамид Сабири и Томми Смит. Райив Ван Ла Парра был арендован до конца сезона "Мидлсбро".



Возобновил тренировки вингер "Бернли" Робби Брэйди. Мэтт Лоутон снова доступен после дисквалификации. Стивен Дефур, Стивен Уорд и Аарон Леннон по-прежнему травмированы.



ЧЕЛСИ — САУТГЕМПТОН 22:45 Онлайн-трансляция



"Саутгемптон" набрал шесть очков из 15 возможных при новом тренере Ральфе Хазенхюттле и определенно продемонстрировал некоторый прогресс, но по-прежнему выглядит нестабильно, а потому — непредсказуемо. Хотелось бы добавить стабильности и "Челси", который достаточно комфортно удерживает четвертое место, но выше подняться пока никак не может. "Синие" выиграли все семь последних встреч со "святыми" во всех турнирах, в шести из них забивая два гола или более.



Нападающий "Челси" Оливье Жиру пропустит этот матч с травмой лодыжки. Также не помогут команде Педро, Сеск Фабрегас, Рубен Лофтус-Чик, Каллум Хадсон-Одои и Данни Дринкуотер.



Защитник "Саутгемптона" Райан Бертран почти восстановился после операции на спине, но вернуться еще не готов. Майкл Обафеми травмирован, а Пьер-Эмиль Хейбьерг дисквалифицирован.



БОРНМУТ — УОТФОРД 22:45



"Уотфорд" хорошо себя чувствует, проиграв лишь один из пяти последних матчей. А вот текущая форма "Борнмута" вызывает серьезное беспокойство — восемь поражений в 10 последних поединках Премьер-Лиги. Правда, стоит отметить, что у "вишенок" был чрезвычайно сложный календарь, и если дело действительно в этом, теперь они должны добрать недостающие очки. В рамках Премьер-Лиги "Борнмут" еще никогда не обыгрывал "шершней" — две ничьи и одно поражение.



Защитник "Борнмута" Натан Аке под вопросом из-за проблем с задней поверхностью бедра. Саймон Фрэнсис, Адам Смит, Льюис Кук и Дэн Гослинг тяжело травмированы.



На возвращение в старт "Уотфорда" претендует нападающий Трой Дини.



НЬЮКАСЛ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 23:00 Онлайн-трансляция



После трех ярких побед при Оле Гуннаре Сульшере "Ньюкасл" выглядит легкой добычей для "Манчестер Юнайтед". "Сороки" в неважной форме, выиграв только один из семи последних матчей в Премьер-Лиге. Не в пользу "сорок" говорит и история их противостояний с "красными дьяволами" на "Сент Джеймс Парк" — только одна победа в восьми последних встречах здесь.



"Ньюкасл" устроит фитнес-тесты для Федерико Фернандеса и Кирана Кларка. Ки Сун Юн уехал на Кубок Азии.



Свой первый матч с конца ноября может сыграть нападающий "Юнайтед" Алексис Санчес. Эрик Байи дисквалифицирован. Крис Смоллинг и Маркос Рохо пока не поправились.