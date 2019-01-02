Шоу: "Сульшер совершенно другой в сравнении с Моуриньо"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу признал, что Оле Гуннар Сульшер является противоположностью своего предшественника на тренерском мостике Жозе Моуриньо.

Сместив Моуриньо во главе "красных дьяволов", Сульшер сразу же заставил команду играть в яркий атакующий футбол. Благодаря этому "Юнайтед" одержал три убедительных победы подряд в Премьер-Лиге.



Произошедшие изменения Шоу считает очень позитивными. Люк уверяет, что команда счастлива работать с Сульшером.



"У Оле совершенно другой стиль и манера работы, мы адаптируемся к этому и получаем от этого удовольствие, что важнее всего. Сейчас здесь ощущается позитивная шумиха в связи с приходом Оле, и мы с оптимизмом смотрим в будущее".



"Оле по-настоящему позитивен и дружелюбен, он очень хорошо знает этот клуб, потому что он провел здесь много лет, и он знает, в чем клуб нуждается. Он здесь на ближайшие шесть месяцев, и для него очень важно как можно лучше справиться со своей работой".



"Все мы поддерживаем его и хотим лучшего для него, как и он — для нас. Все мы хотим работать сообща, продолжать делать правильные вещи, сохранять улыбки на лицах и продолжать выигрывать матчи", — сообщил Шоу Sky Sports.