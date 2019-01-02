Почеттино "все равно" как сыграют "Сити" и "Ливерпуль"

Маурисио Почеттино Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что ему безразлично, с каким результатом завершится матч между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" в четверг вечером.

Накануне подопечные Почеттино разгромили на выезде "Кардифф" со счетом 0:3, благодаря чему минимум на пару суток обошли "Сити" и взобрались на второе место в Премьер-Лиге.

Уже завтра на "Этихад" сойдутся двое главных конкурентов "шпор", однако Почеттино никого не собирается поддерживать в этом матче.

"Буду ли я смотреть этот матч? Все люди в этой стране собираются его посмотреть. Но я буду нейтральным зрителем и постараюсь получить удовольствие от игры".

"Мне все равно, каким будет результат. Я лишь хочу насладиться зрелищем и игрой", — цитирует Почеттино Evening Standard.


Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, Почеттино, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 02.01.2019 13:00

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  1. alexomck 02.01.2019 14:10 # alexomck
    мыслями в МЮ:)

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  2. chelsiukpro 02.01.2019 14:07 # chelsiukpro
    Как бы они не сыграли все равно Ливер Чемпик!

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  3. makeewadim 02.01.2019 13:38 # makeewadim
    Приколист) Как бы они не с играли, один хер, минус.

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  4. mikkiynwa 02.01.2019 13:22 # mikkiynwa
    Конечно все - равно, ты ведь не конкурент за чемпик. Тебе надо печься о Пенсах, Гг и МЮ.

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