Почеттино "все равно" как сыграют "Сити" и "Ливерпуль"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что ему безразлично, с каким результатом завершится матч между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" в четверг вечером.

Накануне подопечные Почеттино разгромили на выезде "Кардифф" со счетом 0:3, благодаря чему минимум на пару суток обошли "Сити" и взобрались на второе место в Премьер-Лиге.



Уже завтра на "Этихад" сойдутся двое главных конкурентов "шпор", однако Почеттино никого не собирается поддерживать в этом матче.



"Буду ли я смотреть этот матч? Все люди в этой стране собираются его посмотреть. Но я буду нейтральным зрителем и постараюсь получить удовольствие от игры".



"Мне все равно, каким будет результат. Я лишь хочу насладиться зрелищем и игрой", — цитирует Почеттино Evening Standard.