"Челси" купил Кристиана Пулишича
Дортмундская "Боруссия" официально объявила о продаже атакующего полузащитника Кристиана Пулишича в "Челси" за 64 миллиона евро (58 млн. фунтов).
Пулишич присоединился к "Боруссии" еще юниором в 2015 году и с тех пор добился впечатляющего прогресса, однако в этом сезоне Кристиан перестал проходить в стартовый состав, оставаясь в тени англичанина Джейдона Санчо.
Из-за дефицита игрового времени Пулишич никак не соглашался продлить свой контракт, рассчитанный до июня 2020, а потому лидерам Бундеслиги не осталось ничего другого, кроме как задуматься о продаже своей восходящей звезды.
В предыдущие годы и месяцы игрока сборной США сватали в "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал", однако расторопнее всех оказался "Челси", где Пулишич может стать преемником для Эдена Азара.
Правда, к команде Маурицио Сарри 20-летний американец присоединится не сразу. Остаток этого сезона Пулишич доиграет в Дортмунде — теперь уже на правах аренды из "Челси".
"Кристиан всегда мечтал выступать в Премьер-Лиге. Это связано с его американскими корнями, и в результате мы оказались бессильны продлить его контракт. Поэтому мы решили принять крайне привлекательное предложение "Челси", учитывая короткий срок его контракта", — сообщил спортивный директор "Боруссии" Михаэль Цорк.
02.01.2019 12:40
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Последние комментарии:
неплохо, АПЛ должна доминировать.
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6ля я об этом даже мечтать не мог, норм. такой нежданчик, наконец кроме Азара будет ещё 1 топ вингер в команде, правда не знаю зачем оставили на остаток сезона в Боруське если он там не играет)
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Хм...Неплохо
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ну так-то по большому счету еще условного икарди прихватить и +/- команда укомплектована.
ЗЫ Фабра жалко, думал на лавке в Челси еще годик другой посидит. Но его можно понять. Он хочет играть
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ну прикольно, че.
а аккурат под 2 половину сезона кого-то подпишут не, дабы с 4 не отлететь хотя бы. Камон, бездари.
(ответить)
Баркли, Жиру, Пулишич-команду лавочников собирает
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Сколько таких трансферов уже было.
И где они все, де брюйне, салах, лукаку, марин, ван гинкель, пьязон и тд.?
Опять испортят карьеру пацану.
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Поздравляю пенсов!!!
Теперь есть все шансы побороться за чашку ЛЕ, единственный конкурент вам Наполи и Интер.
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наивные пенсы реально думают, что ныряльщик останется на следующий сезон и Сарри просто так усиливает атаку)00
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81 матч.
10 голов 16 ассистов.
Так себе статка конечно.
При Сарри должен заиграть.
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Тупоголовые колбасы про какого-то вернера пишут. Дауны, это немецкий бентекек
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Это же пиздец. За 60 мультов купили в январе 19го игрока у которого в июле 20го заканчивается контракт и оставили его до июля 19го в нынешней команде. 1.5 года по контракту, лавочник, полгода не принесет пользы, 60 мультов.
Когда уже пенсы перестанут быть посмешищем на трансферном рынке?
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Молодой, перспективный. Игрок провалится у пенсов, позже наберётся опыта в серии А, а там по известной схеме топарик примчится в Ливерпуль.
Терпения тебе, Кристиан.
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А вообще у Клоппа норм тима вырисовывается.
Если Вернера возьмём.
Фаб-Кейта( Вейналдум)
Салах-Фирмино-Мане
Вернер.
Красавец Юра. Хорошо ЛФК прогрессирует при нем.
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Отличная сделка для пенсов. Поздравляю, он очень толковый игрок и шикарен в дриблинге.
Хотел бы чтоб он за ту же сумму перешел в лфк.
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В общем, поживем увидим. Удачи Пулишичу в АПЛ.
если честно, рад что он перешел не в Ливерпуль. Присмотрим за ним, если будет необходимость, выкупим его у Челси
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Just been told that Christian Pulisic 1st choice was Liverpool. Liverpool pulled out.. #LFC #CFC
Опять щольсбери за ЛФК подбирает. Скажите спасибо, что Клапп отказался от америкоса в пользу Вернера.
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Азар - На выход!!!
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Я немного не понимаю Челси.
У них есть одои, он ведь не хуже.
Нах своего продавать и покупать другого за ещё большие бабки.
У пенсов норм молодняк так - то.
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Будут уничтожать с Азаром....
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