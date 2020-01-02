"Челси" купил Кристиана Пулишича

Кристиан Пулишич Дортмундская "Боруссия" официально объявила о продаже атакующего полузащитника Кристиана Пулишича в "Челси" за 64 миллиона евро (58 млн. фунтов).

Пулишич присоединился к "Боруссии" еще юниором в 2015 году и с тех пор добился впечатляющего прогресса, однако в этом сезоне Кристиан перестал проходить в стартовый состав, оставаясь в тени англичанина Джейдона Санчо.

Из-за дефицита игрового времени Пулишич никак не соглашался продлить свой контракт, рассчитанный до июня 2020, а потому лидерам Бундеслиги не осталось ничего другого, кроме как задуматься о продаже своей восходящей звезды.

В предыдущие годы и месяцы игрока сборной США сватали в "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал", однако расторопнее всех оказался "Челси", где Пулишич может стать преемником для Эдена Азара.

Правда, к команде Маурицио Сарри 20-летний американец присоединится не сразу. Остаток этого сезона Пулишич доиграет в Дортмунде — теперь уже на правах аренды из "Челси".

"Кристиан всегда мечтал выступать в Премьер-Лиге. Это связано с его американскими корнями, и в результате мы оказались бессильны продлить его контракт. Поэтому мы решили принять крайне привлекательное предложение "Челси", учитывая короткий срок его контракта", — сообщил спортивный директор "Боруссии" Михаэль Цорк.


Метки Боруссия, Пулишич, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.01.2019 12:40

Количество просмотров Просмотров: 4904

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Последние комментарии:




  1. contrario 02.01.2019 14:14 # contrario
    неплохо, АПЛ должна доминировать.

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  2. cristean2 02.01.2019 14:12 # cristean2
    6ля я об этом даже мечтать не мог, норм. такой нежданчик, наконец кроме Азара будет ещё 1 топ вингер в команде, правда не знаю зачем оставили на остаток сезона в Боруське если он там не играет)

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  3. jimulia 02.01.2019 14:00 # jimulia
    Хм...Неплохо

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  4. thegodfather 02.01.2019 13:45 # thegodfather
    ну так-то по большому счету еще условного икарди прихватить и +/- команда укомплектована.
    ЗЫ Фабра жалко, думал на лавке в Челси еще годик другой посидит. Но его можно понять. Он хочет играть

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  5. thegodfather 02.01.2019 13:44 # thegodfather
    ну прикольно, че.
    а аккурат под 2 половину сезона кого-то подпишут не, дабы с 4 не отлететь хотя бы. Камон, бездари.

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  6. beatles-red 02.01.2019 13:43 # beatles-red
    Баркли, Жиру, Пулишич-команду лавочников собирает

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  7. iskander8sg 02.01.2019 13:41 # iskander8sg
    Сколько таких трансферов уже было.
    И где они все, де брюйне, салах, лукаку, марин, ван гинкель, пьязон и тд.?
    Опять испортят карьеру пацану.

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  8. girasimus 02.01.2019 13:36 # girasimus
    Поздравляю пенсов!!!
    Теперь есть все шансы побороться за чашку ЛЕ, единственный конкурент вам Наполи и Интер.

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  9. melwood-lfc 02.01.2019 13:34 # melwood-lfc
    наивные пенсы реально думают, что ныряльщик останется на следующий сезон и Сарри просто так усиливает атаку)00

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  10. mikkiynwa 02.01.2019 13:33 # mikkiynwa
    81 матч.

    10 голов 16 ассистов.

    Так себе статка конечно.

    При Сарри должен заиграть.

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  11. gandalf 02.01.2019 13:31 # gandalf
    Тупоголовые колбасы про какого-то вернера пишут. Дауны, это немецкий бентекек

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  12. chronicle 02.01.2019 13:28 # chronicle
    Это же пиздец. За 60 мультов купили в январе 19го игрока у которого в июле 20го заканчивается контракт и оставили его до июля 19го в нынешней команде. 1.5 года по контракту, лавочник, полгода не принесет пользы, 60 мультов.

    Когда уже пенсы перестанут быть посмешищем на трансферном рынке?

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  13. anfied 02.01.2019 13:28 # anfied
    Молодой, перспективный. Игрок провалится у пенсов, позже наберётся опыта в серии А, а там по известной схеме топарик примчится в Ливерпуль.
    Терпения тебе, Кристиан.

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  14. mikkiynwa 02.01.2019 13:25 # mikkiynwa
    А вообще у Клоппа норм тима вырисовывается.


    Если Вернера возьмём.

    Фаб-Кейта( Вейналдум)

    Салах-Фирмино-Мане
    Вернер.


    Красавец Юра. Хорошо ЛФК прогрессирует при нем.

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  15. gerrard08 02.01.2019 13:25 # gerrard08
    Отличная сделка для пенсов. Поздравляю, он очень толковый игрок и шикарен в дриблинге.
    Хотел бы чтоб он за ту же сумму перешел в лфк.

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  16. naby-keita 02.01.2019 13:25 # naby-keita
    В общем, поживем увидим. Удачи Пулишичу в АПЛ.
    если честно, рад что он перешел не в Ливерпуль. Присмотрим за ним, если будет необходимость, выкупим его у Челси

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  17. slash-lfc 02.01.2019 13:24 # slash-lfc
    Just been told that Christian Pulisic 1st choice was Liverpool. Liverpool pulled out.. #LFC #CFC

    Опять щольсбери за ЛФК подбирает. Скажите спасибо, что Клапп отказался от америкоса в пользу Вернера.

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  18. valmin 02.01.2019 13:20 # valmin
    Азар - На выход!!!

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  19. mikkiynwa 02.01.2019 13:18 # mikkiynwa
    Я немного не понимаю Челси.


    У них есть одои, он ведь не хуже.
    Нах своего продавать и покупать другого за ещё большие бабки.

    У пенсов норм молодняк так - то.

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  20. chelsealondon 02.01.2019 13:18 # chelsealondon
    Будут уничтожать с Азаром....

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