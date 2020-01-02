"Челси" купил Кристиана Пулишича

Дортмундская "Боруссия" официально объявила о продаже атакующего полузащитника Кристиана Пулишича в "Челси" за 64 миллиона евро (58 млн. фунтов).

Пулишич присоединился к "Боруссии" еще юниором в 2015 году и с тех пор добился впечатляющего прогресса, однако в этом сезоне Кристиан перестал проходить в стартовый состав, оставаясь в тени англичанина Джейдона Санчо.



Из-за дефицита игрового времени Пулишич никак не соглашался продлить свой контракт, рассчитанный до июня 2020, а потому лидерам Бундеслиги не осталось ничего другого, кроме как задуматься о продаже своей восходящей звезды.



В предыдущие годы и месяцы игрока сборной США сватали в "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал", однако расторопнее всех оказался "Челси", где Пулишич может стать преемником для Эдена Азара.



Правда, к команде Маурицио Сарри 20-летний американец присоединится не сразу. Остаток этого сезона Пулишич доиграет в Дортмунде — теперь уже на правах аренды из "Челси".



"Кристиан всегда мечтал выступать в Премьер-Лиге. Это связано с его американскими корнями, и в результате мы оказались бессильны продлить его контракт. Поэтому мы решили принять крайне привлекательное предложение "Челси", учитывая короткий срок его контракта", — сообщил спортивный директор "Боруссии" Михаэль Цорк.