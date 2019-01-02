Уорнок потребовал, чтобы "Тоттенхэм" заставили задержаться на "Уэмбли" до конца сезона

Нил Уорнок Наставник "Кардиффа" Нил Уорнок считает, что Премьер-Лига должна заставить "Тоттенхэм" все свои оставшиеся домашние матчи в этом сезоне сыграть на "Уэмбли".

Как известно, правила Премьер-Лиги обязывают каждую команду играть свои домашние матчи в течение сезона на одном стадионе. Для "шпор" лига сделала исключение, позволив перебраться на новый 62-й тысячный стадион не со старта кампании, а в середине сентября.

Однако на финальной стадии строительства возникли непредвиденные задержки, и команде Маурисио Почеттино приходится играть на "Уэмбли" до сих пор. Более того, "Тоттенхэм" пока даже не объявил, когда новая арена будет окончательно готова.

По мнению Уорнока, в сложившейся ситуации Премьер-Лига должна заставить "шпор" задержаться на "Уэмбли" до конца сезона, иначе это будет несправедливо по отношению к "Кардиффу" — конкуренты "ласточек" в борьбе за выживание получат преимущество, когда будут навещать привыкающий к новому стадиону "Тоттенхэм".

"Лига должна заставить их играть на "Уэмбли" до окончания сезона. Нельзя, чтобы это дало нашим конкурентам какое-либо преимущество. Это не наша вина — мы сами должны были сыграть на их новом стадионе".

"Думаю, лига должна вмешаться именно сейчас, а не через шесть или семь недель. Все должны знать, что "Тоттенхэм" будет до конца сезона играть на "Уэмбли", — цитирует Уорнока Evening Standard.


Метки Кардифф, стадионы, Тоттенхэм, Уорнок

Автор mihajlo   

Дата 02.01.2019 12:00

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Последние комментарии:




  1. andrewspurs 02.01.2019 12:37 # andrewspurs
    Несите огнетушитель балаболу)

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  2. mixmaster 02.01.2019 12:15 # mixmaster
    рано или поздно ттх свалится в чемпионшип, там и сыграете на всех стадионах с ними, Нил

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