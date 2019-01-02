Сарри видит в Хадсон-Одои потенциал большой звезды
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри считает, что его юный нападающий Каллум Хадсон-Одои обладает потенциалом, чтобы стать одним из лучших игроков Европы.
За последнюю неделю "синие" отклонили уже два предложения "Баварии" о покупке Хадсон-Одои. Клуб со "Стэмфорд Бридж" оценил своего воспитанника в 40 миллионов фунтов, тогда как чемпионы Бундеслиги пока готовы заплатить лишь вдвое меньше.
В этом сезоне 18-летний англичанин, лишь в прошлом январе дебютировавший за первую команду "Челси, принял участие в шести матчах, однако Сарри убежден, что Хаджсон-Одои сможет стать большой звездой.
"Он уже очень хороший игрок, у него потенциал отличного игрока, и теперь он должен прибавить. Думаю, он должен прибавить в движении без мяча".
"Будучи вингером, он должен лучше действовать в оборонительной фазе, но у него есть потенциал, чтобы стать очень важным игроком не только для английского футбола, но и для европейского футбола".
"Должны ли молодые игроки вроде него быть терпеливы? Не только они сами, но также болельщики и иногда клуб. А я нахожусь посреди них, и я должен побеждать".
"На этом уровне непросто брать и наигрывать молодых игроков из академии, но он готов играть — не только здесь, но и везде в Европе", — приводит слова Сарри BBC.
02.01.2019 11:00
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