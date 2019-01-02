Жоржиньо: "Моя мама помогла мне выбрать "Челси" вместо "Сити"

Жоржиньо Полузащитник "Челси" Жоржиньо признался, что его мама сыграла ключевую роль в его решении перейти к "синим" вместо "Челси" прошлым летом.

На протяжении нескольких недель "Сити" считался фаворитом в борьбе за Жоржиньо, однако в последний момент итальянец бразильского происхождения отказал чемпионам Премьер-Лиги и последовал за тренером Маурицио Сарри из "Наполи" в "Челси". Такую смену настроения игрок объясняет влиянием матери.

"Много всего произошло летом, и, конечно, это зависит от твоих предпочтений. Я очень рад, что выбрал "Челси" и отправился сюда. Что случилось, то случилось, и я счастлив быть здесь".

"Моя мама оказала большое влияние на мой переход сюда. Каждое свое решение, включая это, я обсуждаю со своей мамой. Моя мама всегда на моей стороне, в каждом решении, что я принимаю".

"Думаю, мне было проще перейти сюда, потому что я знаю, как работает этот тренер и чего он хочет на поле. Это упростило мою адаптацию здесь".

"Думаю, он уже значительно изменил "Челси". Вы можете наблюдать это на поле — мы значительно прибавили, но способны прибавить еще. Нам нужно продолжать идти вперед, продолжать прогрессировать, и тогда, надеюсь, мы сможем что-нибудь выиграть", — сообщил Жоржиньо Sky Sports.


Метки Жоржиньо, Манчестер Сити, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.01.2019 10:00

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  1. smokekush 02.01.2019 10:58 # smokekush
    Если слушать женщин то до добра это не доведет

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  2. alexomck 02.01.2019 10:48 # alexomck
    мать ненавидит его по ходу, не повезло пасану.

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  3. chelsea-69 02.01.2019 10:40 # chelsea-69
    Жоржевич таки должен повзрослеть

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  4. blackdreamer 02.01.2019 10:26 # blackdreamer
    мать вообще не разбираться в сортах гавна

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  5. bes-ter 02.01.2019 10:18 # bes-ter
    Молодец! Как то у бразильцев это походу збс, мамочку слушать постоянно. Женку походу тоже мама выбирала

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  6. mixmaster 02.01.2019 10:05 # mixmaster
    Маменькин сынок перешел к сынкам Романа.

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  7. drogba11cool 02.01.2019 10:04 # drogba11cool
    Я е6aл его мать, путaнa паршивая.

    "Каждое свое решение, включая это, я обсуждаю со своей мамой."

    Поэтому не может принять полезное решение на поле, потому что я его мать рaкoм шпилю, а она кривляется, смотрит в монитор и плачет.

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