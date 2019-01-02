Жоржиньо: "Моя мама помогла мне выбрать "Челси" вместо "Сити"
Полузащитник "Челси" Жоржиньо признался, что его мама сыграла ключевую роль в его решении перейти к "синим" вместо "Челси" прошлым летом.
На протяжении нескольких недель "Сити" считался фаворитом в борьбе за Жоржиньо, однако в последний момент итальянец бразильского происхождения отказал чемпионам Премьер-Лиги и последовал за тренером Маурицио Сарри из "Наполи" в "Челси". Такую смену настроения игрок объясняет влиянием матери.
"Много всего произошло летом, и, конечно, это зависит от твоих предпочтений. Я очень рад, что выбрал "Челси" и отправился сюда. Что случилось, то случилось, и я счастлив быть здесь".
"Моя мама оказала большое влияние на мой переход сюда. Каждое свое решение, включая это, я обсуждаю со своей мамой. Моя мама всегда на моей стороне, в каждом решении, что я принимаю".
"Думаю, мне было проще перейти сюда, потому что я знаю, как работает этот тренер и чего он хочет на поле. Это упростило мою адаптацию здесь".
"Думаю, он уже значительно изменил "Челси". Вы можете наблюдать это на поле — мы значительно прибавили, но способны прибавить еще. Нам нужно продолжать идти вперед, продолжать прогрессировать, и тогда, надеюсь, мы сможем что-нибудь выиграть", — сообщил Жоржиньо Sky Sports.
02.01.2019 10:00
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Если слушать женщин то до добра это не доведет
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мать ненавидит его по ходу, не повезло пасану.
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Жоржевич таки должен повзрослеть
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мать вообще не разбираться в сортах гавна
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Молодец! Как то у бразильцев это походу збс, мамочку слушать постоянно. Женку походу тоже мама выбирала
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Маменькин сынок перешел к сынкам Романа.
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Я е6aл его мать, путaнa паршивая.
"Каждое свое решение, включая это, я обсуждаю со своей мамой."
Поэтому не может принять полезное решение на поле, потому что я его мать рaкoм шпилю, а она кривляется, смотрит в монитор и плачет.
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