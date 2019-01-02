Жоржиньо: "Моя мама помогла мне выбрать "Челси" вместо "Сити"

Полузащитник "Челси" Жоржиньо признался, что его мама сыграла ключевую роль в его решении перейти к "синим" вместо "Челси" прошлым летом.

На протяжении нескольких недель "Сити" считался фаворитом в борьбе за Жоржиньо, однако в последний момент итальянец бразильского происхождения отказал чемпионам Премьер-Лиги и последовал за тренером Маурицио Сарри из "Наполи" в "Челси". Такую смену настроения игрок объясняет влиянием матери.



"Много всего произошло летом, и, конечно, это зависит от твоих предпочтений. Я очень рад, что выбрал "Челси" и отправился сюда. Что случилось, то случилось, и я счастлив быть здесь".



"Моя мама оказала большое влияние на мой переход сюда. Каждое свое решение, включая это, я обсуждаю со своей мамой. Моя мама всегда на моей стороне, в каждом решении, что я принимаю".



"Думаю, мне было проще перейти сюда, потому что я знаю, как работает этот тренер и чего он хочет на поле. Это упростило мою адаптацию здесь".



"Думаю, он уже значительно изменил "Челси". Вы можете наблюдать это на поле — мы значительно прибавили, но способны прибавить еще. Нам нужно продолжать идти вперед, продолжать прогрессировать, и тогда, надеюсь, мы сможем что-нибудь выиграть", — сообщил Жоржиньо Sky Sports.