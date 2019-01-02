Фабрегас близок к переходу в "Монако"

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас близок к тому, чтобы принять решение о переходе в "Монако".

Как известно, Фабрегас уже вступил в заключительные шесть месяцев по своему контакту с "синими". Главный тренер лондонцев Маурицио Сарри не раз говорил о своем желании сохранить Сеска, но сам испанец более не желает прозябать на лавке запасных.



На протяжении последних недель 31-летнего полузащитника сватали в различные клубы, включая "Милан", однако Goal стало известно, что "россонери" не смогли позволить себе трансфер Фабрегаса посреди сезона.



Гораздо более вероятным выглядит переход Сеска в "Монако", главным тренером которого является Тьерри Анри, выступавший вместе с Фабрегасом за "Арсенал" с 2003 по 2007 год. Стороны всее ближе к тому, чтобы достичь компромисса, утверждает источник.



Опыт Фабрегаса стал бы ценным дополнением для начинающего тренера Анри, который с момента своего назначения в октябре пытается стабилизировать игру и результаты "Монако", но пока без особого успеха.