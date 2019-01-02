Эмери не ожидает, что "Арсенал" продаст Рэмси в январе

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери не ожидает, что полузащитник Аарон Рэмси покинет "Эмирейтс" в это трансферное окно.

Этот январь представляет для "канониров" последнюю возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за Рэмси, потому что иначе Аарон станет свободным агентом следующим летом.



Уже сейчас к 28-летнему валлийцу существует самый серьезный интерес. Лишь на днях авторитетное издание BBC сообщило, что в январе Рэмси проведет переговоры с "Ювентусом", "Барселоной", "Реалом", ПСЖ и "Интером".



Информацию о переговорах с некоторыми из ведущих клубов Европы уже подтвердило агентство Avid Sports & Entertainment Group, представляющее интересы Рэмси, откликнувшись на твит журналиста и известного болельщика "Арсенала" Пирса Моргана.



Тем не менее, Эмери не думает, что Рэмси будет продан в январе. Унаи лишь призывает Аарона, отметившегося голом против "Фулхэма" после своего выхода на замену, не терять концентрацию.



"В данный момент он работает с нами, и я думаю, да, он останется до лета".



"Он очень хорошо поработал против "Ливерпуля". Сегодня он сыграл 15 минут и забил. Он придал нашей игре уверенности и помог добиться хорошего результата. Я хочу, чтобы он всегда играл с такой же концентрацией", — цитирует Эмери Sky Sports.