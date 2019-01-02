Сарри хочет купить вингера в январе

Наставник "Челси" Маурицио Сарри объявил, что его приоритетом в зимнее трансферное окно будет покупка вингера.

В последние недели ходят упорные слухи о том, что Сарри разочаровался в Альваро Морате, рекордном приобретении клуба со "Стэмфорд Бридж", и жаждет воссоединиться с нападающим "Милана" Гонсало Игуаином, своим бывшим подопечным по "Наполи".



Однако в реальности дела обстоят иначе. Сарри доволен тем, как проявляет себя в качестве нападающего плеймейкер Эден Азар, а потому сосредоточен на укреплении другой позиции.



"Нет, я не думаю об усилении нападения, потому что у меня есть вариант с Азаром. У нас есть Мората, а также есть Азар, который может очень хорошо играет на этой позиции, как мы в этом убедились по двум-трем последним матчам".



"Поэтому, думаю, в данный момент нам не нужен еще один нападающий. Может быть, нам пригодится вингер, потому что в данный момент мы в беде из-за травм Педро, Хадсон-Одои, Лофтус-Чика. В данный момент у меня нет выбора среди вингеров", — цитирует Сарри The Telegraph.



Добавим, среди целей "Челси" на январь называются Кристиан Пулшич из дортмундской "Боруссии" и Набиль Фекир из "Лиона".