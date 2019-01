Светская хроника за среду

"Манчестер Юнайтед" готов потратиться на Маттейса Де Лигта. "Челси" в шаге от покупки Кристиана Пулишича. "Арсенал" проигрывает борьбу за Гари Кэхилла "Фулхэму". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд готов потратиться на защитника "Аякса" Маттейса Де Лигта в январе. (The Times)



"Интер" надеется подписать защитника "Юнайтед" Эшли Янга в конце сезона свободным агентом. (Daily Mirror)



"Интер" хочет вернуть полузащитника "Челси" Матео Ковачича. (Tuttosport)



"Челси" находится на пороге приобретения вингера дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича за 45 миллионов фунтов. (Daily Express)



Наставник "Челси" Маурицио Сарри надеется совершить минимум три приобретения в январе. (The Sun)



Главный тренер "Монако" Тьерри Анри нацелился на полузащитника "Челси" Сеска Фабрегаса, с которым он вместе выступал за "Арсенал". (Daily Mail)



"Челси" не будет возвращать из аренды в январе Тэмми Абрахэма или Мичи Батшуайи. (The Telegraph)



Однако Абрахэм может быть продан в январе. Главным претендентом на 21-летнего англичанина является "Вулверхэмптон". (Daily Mail)



"Фулхэм" лидирует в борьбе за капитана "Челси" Гари Кэхилла. (The Sun)



"Рома" отклонила предложение "Арсенала" в 55 млн. фунтов о покупке вингера Дженгиза Ундера. (Fotomac)



"Арсенал" не будет досрочно возвращать из аренды Калума Чемберса или Риса Нелсона. (Metro)



"Тоттнхэм" готов отправить вингера Жорж-Кевина Нкуду в аренду. (Footmercato)



"Вест Хэм" собирается арендовать на вторую половину сезона полузащитника "Эвертона" Джеймса Маккарти. (Daily Mail)



Полузащитник "Саутгемптона" Стивен Дэвис близок к переходу в "Рейнджерс". (The Sun)



Другое



"Лестер" рассматривает Рафаэля Бенитеса из "Ньюкасла" на замену своему главному тренеру Клоду Пюэлю. (Daily Mirror)



Стив Брюс возглавит "Шеффилд Уэнсдей" в ближайшие 24 часа. (Daily Mail)



Тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер посоветовал нападающему Ромелу Лукаку улучшить свою форму. (The Sun)



После матча с "Редингом" в Кубке Англии Сульшер увезет "Юнайтед" на отдых в Дубай. (Daily Mail)



Полузащитник "Юнайтед" Хуан Мата рассказал, что у его партнера по команде Маркуса Рэшфорда появилось новое прозвище в раздевалке: Волшебник. (Daily Mirror)



Нападающий "Юнайтед" Антони Мартиаль удалился из социальных сетей. (Manchester Evening News)



Полузащитник "Юнайтед" Поль Погба запарковал свой "Роллс-Ройс" у торгового центра в Манчестере на месте для инвалидов. (The Sun)