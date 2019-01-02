Агуэро хочет, чтобы "Сити" сыграл в своем стиле против "Ливерпуля"
Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро считает, что его команда должна сыграть в свой привычный футбол против "Ливерпуля".
К домашнему противостоянию с лидерами Премьер-Лиги "горожане" подходят с тремя поражениями в пяти последних матчах. Естественно, в этот период к стилю и тактике "Сити" появились определенные вопросы.
Тем не менее, Агуэро не хочет, чтобы "Сити" подстраивался под соперника. Серхио надеется, что "горожане" сыграют в свой футбол, который принес им титул в прошлом сезоне.
"Прогресс "Ливерпуля" четко прослеживается на протяжении нескольких последних лет. Их выступление в Лиге Чемпионов в прошлом сезоне стало свидетельством этому, а также они очень хорошо выступают в Премьер-Лиге в этом сезоне".
"Однако наш фокус должен быть на своей игре. Мы верим в свой игровой стиль, и мы убеждены, что это самый эффективный способ для нас достичь победы".
"Конечно, это футбол, и здесь может произойти всякое, но мы сыграем так, как и всегда, и прежде мы добивались больших успехов с этим стилем", — цитирует Агуэро Daily Mirror.
02.01.2019 00:05
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лол, с такой дырявой обороной всосут как нех или максимум добьются ничьей, что немногим лучше поражения
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