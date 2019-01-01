Эмери "понимает" болельщиков, освиставших его решение заменить Лакасетта

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что с пониманием отнесся к свисту болельщиков в свой адрес после замены нападающего Александра Лакасетта в матче против "Фулхэма".

Эмери вызвал вопросы у болельщиков своего клуба еще в минувший уикенд, когда оставил Лакасетта вне стартового состава на матч против "Ливерпуля".



Во вторник против "Фулхэма" Александр появился с первых минут и даже забил гол, в итоге ставший победным, однако за 15 минут до конца Эмери заменил француза на Аарона Рэмси, сидящего на чемоданах. Это решение было встречено фанатами гулом негодования, однако Унаи не придает этому большого значения.



"Я понимаю болельщиков. В тот момент матча мы тактически нуждались в большей стабильности. Кроме того, все мы знали, что у соперника вышел Сери, и нам требовался игрок, чтобы опекать его и не позволять ему свободно распоряжаться мячом".



"Аарон Рэмси способен на это, он помог нам и забил. Вот причина, почему я произвел эту замену. Я должен делать свою работу. Возможно, я не всегда буду совпадать во мнениях с каждым болельщиком насчет тактических решений".



"Однако я должен делать свою работу, Лакасетт — свою. Он тоже забил. Он помог нам и очень позитивно отреагировал на свою замену", — цитирует Эмери Sky Sports.